Tonga senza Internet | disagi per turisti e abitanti

L’arcipelago di Tonga senza internet : “E’ una catastrofe - una crisi nazionale” : “Una catastrofe” per abitanti e turisti dell’arcipelago di Tonga, nel Pacifico meridionale: la rottura di un cavo sottomarino ha mandato offline il web, oscurando la gran parte dei siti internet, a partire dai social. “Siamo tutti molto dipendenti da internet per il commercio e per i servizi pubblici. Non abbiamo più Facebook, che viene utilizzato dagli emigrati di Tonga per comunicare con le loro famiglie, le aziende non ...