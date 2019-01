The Prodigy – Il figlio del male | dal 21 marzo al cinema

nerdgate

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) The– Ildelè il nuovo film horror dai produttori de “L’esorcismo di Emily Rose” e “Il Rito” diretto da Nicholas McCarthy e che uscirà nelle sale italiane per conto di Eagle Pictures a partire dal 212019. Al centro della vicenda una giovane madre (Taylor Schilling, protagonista dell’acclamata serie Netflix “Orange is the New Black”), preoccupata per il comportamento anomalo delMiles (interpretato da Jackson Robert Scott, piccola star del film horror campione d’incassi “It” e della serie televisiva “Fear the Walking Dead”). La donna, infatti, pensa che qualcosa di soprannaturale stia prendendo il sopravvento sul suo bambino. Nel cast anche gli attori Colm Feore (noto per il ruolo di Laufey in “Thor”) e Brittany Allen (presente anche in “Quello che ti tiene vivo” e “Saw: Legacy”). Qui di seguito trovate il primo trailer del ...