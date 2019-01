Terrorismo | arrestato italiano convertito all' Islam | sui social istigava alla guerra santa

Terrorismo : propaganda sui social - arrestato catanese convertito all'Islam : Apologia dei delitti di Terrorismo mediante strumenti informatici ed istigazione ad arruolarsi in associazioni terroristiche sono i reati per i quali la polizia di Catania ha arrestato un pregiudicato italiano, un catanese di 32 anni. Ad operare sono state le investigazioni della sezione antiTerrorismo della Digos con il coordinamento della direzione centrale della polizia di prevenzione ed il contributo del compartimento della polizia postale ...

Cesare Battisti arrestato : "Preso! La democrazia è più forte del Terrorismo" : L'ex terrorista italiano aveva fatto perdere le sue tracce nello scorso dicembre. E' stato catturato a Santa Cruz, in...

Manchester - uomo accoltella due passanti e un poliziotto : arrestato - si indaga per Terrorismo : Secondo diversi testimoni, l'uomo ha urlato frasi del tipo: "Se attaccate altri Paesi dovete aspettarvi questo a casa vostra". L'arma utilizzata è una lama da cucina lunga 25 centimetri. La polizia ...

Vienna - spari in un ristorante del centro : un morto e un ferito - arrestato un sospetto. Escluso Terrorismo : Un sospetto è stato arrestato per la sparatoria avvenuta a ora di pranzo a Vienna, in un ristorante del centro. Due uomini, uno dei quali ancora in fuga, avrebbero aperto il fuoco...

Terrorismo : arrestato a Gibuti Peter Chérif - ‘mente’ della strage Charlie Hebdo : Era ricercato dal 2011 e quattro anni dopo è stato identificato come la mente dell’attacco a Charlie Hebdo a Parigi e sospettato di essere stato anche in contatto con Amedy Coulibaly, l’autore dell’attacco contro l’Hyper Cacher. Peter Chérif, 36enne meglio noto con il nome di Abou Hamza, è stato fermato a Gibuti e sarebbe in corso la sua estradizione verso la Francia. Membro della rete di Buttes-Chaumont e tra i terroristi più ricercati al ...

Terrorismo - il somalo arrestato a Bari voleva colpire San Pietro a Natale : Un attentato nella Basilica di San Pietro a Roma, cuore della cristianità, una bomba nella «chiesa più grande» d'Italia nel giorno di Natale o poco dopo, quando in quel...

