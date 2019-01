Tennis | Williams si fa male e perde

La Tennista Serena Williams è stata eliminata dagli Australian Open : La tennista statunitense Serena Williams, una delle più forti di sempre, è stata eliminata ai quarti di finale dal torneo degli Australian Open di Melbourne dalla ceca Karolina Pliskova per 6-4, 4-6, 7-5. Williams ha 37 anni, al momento si

Tennis - Australian Open : Zverev eliminato - Serena Williams elimina la Halep : Halep SI ARRENDE NEL FINALE - Profetico l'ingresso in campo delle due protagoniste: quando lo speaker ha chiamato la numero uno del mondo, d'istinto stava uscendo la Williams che dopo un istante ha ...

Australian Open 2019 - Serena Williams : “Ho espresso il miglior Tennis. Il mio segreto? Non mi arrendo mai!” : Saluta Melbourne anche la numero uno del mondo, la rumena Simona Halep, che lotta con le unghie e con i denti ma alla fine deve cedere alla statunitense Serena Williams, che nel quarto turno degli Australian Open 2019 si impone con lo score di 6-1 4-6 6-4 in un’ora e 46 minuti di gioco. Una partita nella quale l’ampia gamma di colpi dell’americana ha finito per fare la differenza al cospetto di una Halep di ottima qualità. Per ...

Tennis - Australian Open : Fognini out - avanti Djokovic. Halep-S.Williams agli ottavi : ... numero 9, che ha avuto la meglio sul portoghese Joao Sousa, numero 44, 7-6, 8-6,, 6-1, 6-2 in 2 ore di gioco e Milos Raonic, numero 17 del mondo, che ha sconfitto 6-4, 6-4, 7-6, 8-6, il francese ...

Tennis - Australian Open : Serena Williams domina - Osaka e Svitolina in rimonta : MELBOURNE - Serena Williams non fa sconti e lascia in lacrime la giovane Dayana Yastremska . Serena, che insegue il 24° titolo Slam e il record all-time di Margaret Court, ha dominato la teenager ...

Tennis - Australian Open : avanti Fognini e Giorgi - Serena Williams sul velluto : MELBOURNE - Gioie e dolori per i colori azzurri nella seconda giornata degli Australian Open, primo slam della stagione Tennistica in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Comincia alla ...

Tennis - WTA di Auckland : Venus Williams approda ai quarti - battuta la Davis : Venus Williams ai quarti del torneo WTA di Auckland dopo aver vinto il derby statunitense contro Lauren Davis Venus Williams si qualifica per i quarti di finale del torneo Wta di Auckland, in Nuova Zelanda. Nella sfida di secondo turno la 38enne di Lynwood, numero 39 Wta e sesta testa di serie, ha superato 6-4, 6-3 nel derby statunitense Lauren Davis, numero 173 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card. Prossima avversaria per ...

Serena Williams VS Roger Fereder/ Alla Hopman Cup nel doppio misto lo scontro tra star del Tennis : vince il Re : Serena Williams VS Roger Federer: le star del tennis si incrociano nel doppio misto Alla Hopman Cup. E' il Re a trionfare con Bencic.

Tennis - la prima volta di Federer contro Serena Williams : I due campioni insieme collezionano 46 Slam. Le leggende viventi del Tennis una contro l'altro nell'Hopman Cup di Perth

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera batte gli USA - che show di Roger Federer. Serena Williams si arrende : Capodanno spettacolare con la Hopman Cup, tradizionale torneo di inizio stagione che si disputa sul cemento di Perth (Australia). Il primo giorno dell’anno ha regalato il bel confronto tra Svizzera e USA vinto dai rossocrociati per 2-1, successo utile per confermare il primo posto nel proprio girone. Roger Federer è sceso in campo con la solita grinta e con la sua classe proverbiale ha sconfitto Tiafoe per 6-4 6-1: il Maestro, al secondo ...

Tennis - Federer vs Serena Williams : capodanno show alla Hopman Cup : Roger Federer e Serena Williams si affronteranno domani in quel di Perth nella sfida Usa-Svizzera della Hopman Cup I media l’hanno già definita la nuova ‘battaglia dei sessi‘, in pratica un’edizione aggiornata dello storico incontro del 1973 in cui Billie Jean King mandò al tappeto l’ex numero uno del mondo in campo maschile Bobby Riggs. E anche se nelle dichiarazioni della vigilia non vi è alcuna traccia ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Serena Williams non basta agli USA - Tsitsipas trascina la Grecia al successo per 2-1 : Serena Williams bagna il proprio esordio personale con un successo nell’edizione 2019 della Hopman Cup, ma questo non le basta per portare gli USA al successo, perché la Grecia, trascinata dal talento di Stefanos Tsitsipas, vince la sfida del gruppo B con il punteggio di 2-1. Primi a scendere in campo, in questa giornata che prevede un solo match per poi lasciar spazio ai preparativi per il nuovo anno, sono Tsitsipas e Frances Tiafoe, che ...

Tennis – Hopman Cup - Serena Williams non basta agli USA : la Grecia batte i Tennisti a stelle e strisce : Alla Hopman Cup Serena Williams vince per gli Stati Uniti, ma la Grecia trionfa nella sfida diretta contro gli USA grazie al doppio misto ed a Tsitsipas Terza giornata di sfide alla Hopman Cup. In attesa dell’inizio della stagione 2019, gli appassionati di Tennis possono godersi un po’ di spettacolo al torneo esibizione misto per nazioni organizzato dall’Itf sul cemento australiano che vede protagonisti i big sui campi della ‘Perth ...