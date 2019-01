Tennis | Australian Open | Pouille batte Raonic | prima semifinale Slam Ora Nole

La Tennista Serena Williams è stata eliminata dagli Australian Open : La tennista statunitense Serena Williams, una delle più forti di sempre, è stata eliminata ai quarti di finale dal torneo degli Australian Open di Melbourne dalla ceca Karolina Pliskova per 6-4, 4-6, 7-5. Williams ha 37 anni, al momento si

Tennis - Australian Open - Collins la prima semifinalista - si troverà di fronte Kvitova : Danielle Collins la prima semifinalista degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne. La statunitense, numero 35 del ranking mondiale, ha sconfitto per 2-6, 7-5, 6-1, ...

Tennis - Australian Open : Nadal abbatte Tiafoe e aspetta Tsitsipas - favole Collins e Kvitova : Rafael Nadal conquista la semifinale degli Australian Open 2019 , battendo senza troppi problemi Frances Tiafoe in tre set: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio finale. Al prossimo turno se la vedrà con la ...

Tennis - Australian Open : Tsitsipas non si ferma - in semifinale contro Nadal : MELBOURNE - Continua la marcia di Stefano Tsitsipas. Il 20enne greco, dopo aver eliminato Federer agli ottavi di finale, accede alle semifinali degli Australian Open grazie al successo sullo spagnolo ...

Australian Open – Kvitova non lascia scampo ad Ashleigh Barty : la Tennista ceca accede in semifinale : Petra Kvitova accede alla semifinale degli Australian Open: la tennista ceca batte Ashleigh Barty e si prepara alla sfida contro Danielle Rose Collins Petra Kvitova continua a viaggiare spedita verso le fasi conclusive degli Australian Open. La tennista ceca sta sbaragliando un’avversaria dopo l’altra, compresa quell’Ashleigh Barty che ha eliminato Maria Sharapova dallo Slam aussie. Per la tennista Australiana non c’è stato scampo, così ...

Tennis - Australian Open under 18 - Musetti non si ferma - ora trova Draxl : Un break di ritardo nel primo set, quando si è trovato in svantaggio per 3-1. E identica situazione nel secondo. Eppure, Lorenzo Musetti è riuscito a risolvere il suo match di secondo turno agli ...

Tennis - Australian Open : Serena e Djokovic ai quarti - continua la maledizione Slam per Zverev : Nei quarti di finale, il numero 1 del mondo troverà il giapponese Kei Nishikori, che ha superato Carreno-Busta in cinque set con una rimonta furiosa. Sotto di due set, il numero 9 della classifica ...

Tennis - Australian Open : Raonic piega Zverev - Djokovic supera Medvedev : MELBOURNE - Novak Djokovic ha aspettato fin quasi all'una della notte di Melbourne per festeggiare la qualificazione ai quarti di finale. Il numero 1 del mondo ha sconfitto la testa di serie numero 15 ...

Tennis - Australian Open : Zverev eliminato - Serena Williams elimina la Halep : Halep SI ARRENDE NEL FINALE - Profetico l'ingresso in campo delle due protagoniste: quando lo speaker ha chiamato la numero uno del mondo, d'istinto stava uscendo la Williams che dopo un istante ha ...

Australian Open – Nishikori immortale! Il Tennista nipponico piega Carreno-Busta dopo 5 ore di match : Kei Nishikori stacca il pass per i quarti di finale degli Australian Open: il tennista nipponico batte Carreno-Busta al quinto set dopo 5 ore di match Mai dare per spacciato Kei Nishikori! Il tennista nipponico ha il carattere e la solidità mentale per ribaltare ogni situazione, anche quando sembra spacciato. Lo ha dimostrato nella sfida degli ottavi di finale degli Australian Open contro Carreno-Busta, nella quale è andato sotto di due ...

Australian Open 2019 - Serena Williams : “Ho espresso il miglior Tennis. Il mio segreto? Non mi arrendo mai!” : Saluta Melbourne anche la numero uno del mondo, la rumena Simona Halep, che lotta con le unghie e con i denti ma alla fine deve cedere alla statunitense Serena Williams, che nel quarto turno degli Australian Open 2019 si impone con lo score di 6-1 4-6 6-4 in un’ora e 46 minuti di gioco. Una partita nella quale l’ampia gamma di colpi dell’americana ha finito per fare la differenza al cospetto di una Halep di ottima qualità. Per ...

Australian Open – Danielle Rose Collins diventa virale : la Tennista ha la risata più ‘terrificante’ del circuito! [VIDEO] : Danielle Rose Collins diventa virale sui social: la tennista americana si lascia andare ad una strana risata che spiazza tutti e fa il giro del web Danielle Rose Collins ha raggiunto una discreta popolarità negli ultimi giorni. La tennista britannica ha eliminato dagli Australian Open Angelique Kerber, campionessa di Wimbledon in carica ed una delle principali favorite per il successo finale. Ma la popolarità della quale abbiamo parlato ...