Tabellone Australian Open 2019 | risultati e accoppiamenti in tempo reale Tsitsipas e

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : cade la romena Simona Halep. Ruggito dell’ucraina Elina Svitolina : La parte alta del tabellone di singolare femminile degli Australian Open si allinea ai quarti di finale: il torneo perde la testa di serie numero uno, la romena Simona Halep, eliminata dalla statunitense Serena Williams, che ora affronterà la ceca Karolina Pliskova, mentre ci sarà in palio un posto in semifinale anche tra la nipponica Naomi Osaka e l’ucraina Elina Svitolina. Nel primo match di giornata l’ucraina Elina Svitolina ...

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : Petra Kvitova e Danielle Collins sul velluto. Ashleigh Barty infiamma Melbourne : Crollano le teste di serie a Melbourne: nel quarto turno della parte bassa del tabellone femminile salutano gli Australian Open di tennis la numero 2, la tedesca Angelique Kerber, e la numero 5, la statunitense Sloane Stephens, eliminate rispettivamente dalla statunitense Danielle Collins e dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova. Ai quarti anche la ceca Petra Kvitova, che si sbarazza della millennial statunitense di origini russe Amanda Anisimova, ...