Svelata la tracklist di Thank U Next di Ariana Grande | 12 brani senza duetti? per il

I Coldplay diventano Los Unidades per Nelson Mandela - già rilasciato il 1° singolo E-Lo : Svelata la tracklist dell’EP : I Coldplay diventano Los Unidades per supportare un progetto in memoria di Nelson Mandela. Nell'EP di prossimo rilascio compaiono anche altri artisti, come Stormzy, David Guetta, Stargate, Cassper Nyovest, Jozzy, Wizkid, Tiwa Savage e molti altri. L'album prenderà il titolo di Global Citizen Ep 1 e sarà immesso sul mercato per finanziare alcuni progetti di vitale importanza come quello di mettere fine allo stato di povertà di alcune ...

Svelata la potenziale tracklist del nuovo album di Rihanna? Registrati tanti titoli inediti in attesa di #R9 : Aria di novità per il pubblico della Bad Gal RiRi: il nuovo album di Rihanna, per ora indicato sui social solo con l'hashtag #R9 in attesa di conoscerne il titolo ufficiale, è in lavorazione ormai da molti mesi e alcuni dei titoli che finiranno nella tracklist del disco potrebbero essere già stati svelati. Per la precisione, pare che Rihanna stia lavorando su ben due album contemporaneamente, come di recente confermato da suo padre ad un fan: ...