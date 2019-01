Stermina la famiglia della fidanzata | salva per miracolo solo la figlia di 8 anni

Famiglia nobile Sterminata nel castello - fra le vittime una contessa. Arrestato il conte Aston : Grave lutto in Friuli per la tragedia in Austria che ha visto fra le vittime la contessa Margherita Cassis Faraone, 87 anni. La nobildonna, che si trovava a Mistelbach, in Austria, nel castello di...

Paternò - famiglia Sterminata : Gianfranco uccide la moglie Cinzia e i due figli di 4 anni e 6 anni «Non era depresso» : Un'intera famiglia è stata trovata senza vita dai carabinieri a Paternò in Sicilia: sono una coppia e i loro figli di 4 e 6 anni. Secondo una prima ipotesi, ancora da...

