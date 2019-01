Stefania Crotti è stata bruciata viva! Il risultato dell’autopsia

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Resta in carcere Chiara Alessandri, la donna accusata dell'omicidio di, uccisa a Gorlago, nella bergamasca e poi abbandonata a Erbusco, nel bresciano, dove il corpo è stato trovato carbonizzato. Forseera ancora viva quando il suo corpo è stato dato alle fiamme. E’ il tremendo dubbio insinuato dall’autopsia eseguita sul corpo della 42enne trovata carbonizzata venerdì scorso nelle campagne di Adro (provincia di Brescia). Secondo quanto si legge sul ‘Corriere della sera’ èconfermata la presenza di quattro fori sul cranio della donna uccisa a Gorlago, nella bergamasca: “Quelle ferite non appaiono così profonde, servono accertamenti sugli enzimi per appurare la presenza nei polmoni di eventuali tracce di fumo”.In ogni caso, i riscontri iniziali stridono con il racconto ribadito ieri mattina da Chiara Alessandri, 43 anni, in carcere da sabato con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. La donna sostiene che si sia trattato di una lite degenerata, chesia morta sbattendo il capo contro uno spigolo e di avere poi perso la testa e caricato il corpo nel bagagliaio della sua auto.Nega di averlo bruciato. Con la vittima, dice, voleva solo un chiarimento. Secondo gli inquirenti invece la 43enne covava da mesi una gelosia sempre più cieca nei confronti della vittima, con il cui marito Stefano Del Bello aveva avuto una breve relazione tra giugno e luglio. E la morte disarebbe stato ildi un piano architettato da tempo. Chiara Alessandri, 43enne separata e madre di tre bambini, ha uccisoperché riteneva che lei fosse la sua rivale in amore. Ha attirato la sua vittima, moglie del suo ex amante in una trappola diabolica.Un biglietto con scritto ‘ti amo’ che la 42enne di Gorlago trovatain un campo del bresciano, pensava fosse del marito. Un piano diabolico che a quanto pare non ha scalfito la sua coscienza. Il giorno è uscita di casa per accompagnare i suoi figli a scuola, a stessa scuola dove la poveraavrebbe dovuto portare la sua bambina di 7 anni come se niente fosse. Alle 16:00 è andata a riprendere i bambini è fermata al distributore Eni per far lavare l’auto nella quale aveva trasportato il cadavere diNel provvedimento di fermo c’è scritto che Chiara preparava la sua vendetta da almeno tredici giorni anche se continua a negare la premeditazione. L’ha uccisa il 17 gennaio ma i messaggi vocali mandati all’amico Angelo per chiedergli di farle da spalla nel famoso inganno della festa sono del 4 gennaio. Tredici giorni prima del delitto, appunto.