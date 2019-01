Ssd Colonna calcio | il giovane Acciari premiato dagli avversari col cartellino verde

Ssd Colonna (calcio - Juniores prov.) - Gambini : «Calma : siamo primi - ma non siamo i favoriti» : Roma – La Juniores provinciale del Colonna non smette di stupire. La squadra di mister Valerio Gambini continua a comandare la classifica del proprio girone anche dopo il nono turno di campionato: il pirotecnico 4-3 sul difficile campo del Pro Calcio Torbellamonaca ha consentito ai castellani di rimanere in vetta. «Era una gara che temevo molto – spiega Gambini – Dovevamo affrontare un avversario molto valido allenato da un ottimo tecnico ...

Ssd Colonna (calcio - II cat.) - Mengarelli vola basso : «Gruppo forte - ma non pensiamo alla classifica» : Roma – La Seconda categoria del Colonna ha dimostrato di sapersi rialzare. Il gruppo di mister Luca Esuperanzi, esattamente come accaduto dopo il k.o. in casa della capolista Atletico Colleferro, è immediatamente tornata alla vittoria anche dopo la seconda sconfitta stagionale, quella della prima domenica di dicembre sul campo del Gallicano nel Lazio. Al “Tozzi” i castellani hanno avuto la meglio dell’Antonio Ianni con un roboante 4-2 ...

Ssd Colonna (calcio - II cat.) - Bonafede : «Non abbiamo pressioni di classifica - siamo sereni» : Roma – Due partite di astinenza da successi, ma domenica scorsa la Seconda categoria del Colonna ha ripreso a marciare. La sfida interna con lo Sgurgola (ultimo della classe assieme al Marna) è stata decisamente faticosa, molto più del previsto. Ma alla fine i ragazzi di mister Luca Esuperanzi l’hanno spuntata per 3-2. Ad aprire le marcature è stato il centrocampista classe 1992 Massimiliano Bonafede, al suo primo sigillo stagionale: è ...

Ssd Colonna (pallavolo) - inizio sprint per la Seconda divisione. Vitozzi : «Ma l’obiettivo è crescere» : Roma – E’ iniziata con sole vittorie la stagione della prima squadra del settore volley della Ssd Colonna. Le ragazze di coach Riccardo Vitozzi, che partecipano sia al campionato Under 18 promozionale sia alla Seconda divisione (con l’integrazione di tre elementi sul gruppo giovanile), hanno ottenuto tre successi totali in altrettante gare ufficiali disputate finora. «Con l’Under 18 abbiamo vinto 3-2 nel match sul campo del Volley Club ...