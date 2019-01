Sophia | Salvini attacca la Mogherini | Dimentica di essere italiana

Sophia - Salvini replica a governo tedesco : “Se qualcuno si sfila ce ne faremo una ragione. A noi va bene - ci fa un favore” : “È da sei mesi che chiediamo un cambiamento delle regole perché in questa missione internazionale, internazionale solo sulla carta, c’è il fatto che tutti i migranti debbano sbarcare solo in Italia. Se qualcuno sta pensando di fare un danno all’Italia sfilandosi dalla missione voglio dire che per noi non è un problema” anzi ci fa “solo un favore”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in conferenza ...

Salvini all'attacco sulla missione Sophia : "Basta se non cambiano le regole" : 'È da sei mesi che chiediamo il cambio delle regole della missione Sophia perché prevede che tutti gli immigrati soccorsi dovessero sbarcare in Italia. In 6 mesi in Europa ci hanno detto sempre No. Se ...

Sophia - Salvini : chiesto di cambiarla : 13.18 "Da mesi chiediamo di cambiare le regole della missione Sophia.Non è possibile che tutti sbarchino in Italia.Ora se qualcuno si sfila,non è un problema, ci fa un favore". Così il ministro Salvini nella conferenza stampa al Viminale. "Mogherini non ha portato alcun risultato concreto non solo all'Italia, ma nemmeno ai 500mln di europei",aggiunge Sul Cara di Castelnuovo di Porto,dice: "Nessuna deportazione,chiediamo il rispetto delle ...

Migranti : la Germania abbandona l'operazione Sophia - per Salvini non è un problema : Dopo la firma dell'accordo di collaborazione con la Francia di Emmanuel Macron, la Germania del Cancelliere Angela Merkel decide di dare un'altro smacco all'Italia sfilandosi dall'operazione navale congiunta nel Mediterraneo denominata "Sophia". Secondo le parole stesse del Cancelliere tedesco la motivazione che ha spinto la Germania a questa improvvisa defezione sarebbe da ricercare nell'atteggiamento duro e intransigente manifestato ...

Mogherini : 'Pronti a chiudere Sophia'. Salvini : 'In Italia solo chi ha diritto'. La Germania intanto si sfila Video : L'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini ha parlato della controversa missione Sophia. 'L'operazione Sophia è stata ed è ancora un'eccellenza della politica di difesa europea. Ha contrastato il traffico di esseri umani nel Mediterraneo fino quasi a fermarlo del tutto, addestrato la guardia costiera libica, e salvato vite. Sophia ha portato tutta ...

Sbarchi - Salvini sfida Bruxelles : "O la missione Sophia cambia o finisce qui" : Lo strappo della Germania ha aperto il vaso di Pandora. Perché se è vero che la missione Sophia è stata pensata e per risolvere l'emergenza immigrazione è anche vero che nel corso degli anni non ha fatto altro che portare in Italia tutti gli immigrati che venivano soccorsi nel Mar Mediterraneo. E così non appena da Berlino i tedeschi hanno fatto sapere che si sarebbero chiamati fuori dall'accordo, Matteo Salvini ha colto la palla al balzo per ...

Migranti - Matteo Salvini : “Cambino regole o missione Sophia finisce”. Ue : “Pronti a chiuderla” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta la decisione della Germania di sospendere parzialmente l'adesione all'operazione Sophia: "La missione navale ha come ragione di vita che tutti gli immigrati soccorsi vengano fatti sbarcare solo in Italia. Accordo geniale sottoscritto dal Governo Renzi, non so in cambio di cosa. O cambiano le regole o finisce la missione". Fonti Ue replicano: "Se oggi l'Italia non vuole più Sophia, siamo ...

