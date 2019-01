Smartphone Huawei con fotocamera a lenti liquide | foto e video

Huawei conferma il lancio di uno Smartphone 5G per il mese di giugno : Al MWC 2019 non vedremo lo smartphone5G di Huawei, che invece sarà presentato nel mese di giugno L'articolo Huawei conferma il lancio di uno smartphone 5G per il mese di giugno proviene da TuttoAndroid.

Entro l’estate il primo Smartphone 5G Huawei : i paesi raggiunti dalla tecnologia grazie al produttore : Sul primo smartphone 5G Huawei oggi abbiamo qualche certezza in più. Nella giornata di ieri, 22 gennaio nel corso del Davos World Economic Forum, il vice presidente dell'azienda Hu Houkun ha annunciato i tempi necessari per il lancio del dispositivo tecnologico e lo diciamo fin da subito, ci sarà da attendere davvero poco. Sappiamo bene come Huawei sia impegnata non solo nella progettazione del suo primo smartphone 5G, ma sia anche la ...

Huawei vuole portare sugli Smartphone la tecnologia Liquid Lens : autofocus fulminei e zoom variabile : Probabilmente la tecnologia Liquid Lens non è conosciuta da molti di voi, nonostante non appartenga alle scoperte recenti L'articolo Huawei vuole portare sugli smartphone la tecnologia Liquid Lens: autofocus fulminei e zoom variabile proviene da TuttoAndroid.

Inaspettati migliori Smartphone per i selfie : Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro sprofondano : Quali sono i migliori smartphone per selfie, con una resa della fotocamera frontale eccellente per i nostri autoritratti o le foto tra amici? Possiamo equiparare le classifiche delle migliori fotocamere principali con quelle dei sensori presenti sopra il display? Certo che no e gli esperti DxOMark hanno dimostrato come tra le due componenti possa esserci un divario notevole. Solo qualche giorno fa, abbiamo segnalato come nell'olimpo dei ...

Alcuni Smartphone Huawei in Cina cancellano le immagini scaricate da Twitter : Un nuovo aggiornamento distribuito per determinati smartphone Huawei in Cina provoca la cancellazione delle immagini scaricate dall'app Twitter L'articolo Alcuni smartphone Huawei in Cina cancellano le immagini scaricate da Twitter proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 20 gennaio : HONOR 10 - Huawei P20 Pro - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy A9 (2018) e tanti altri : oggi sono in offerta HONOR 10, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e Galaxy A9 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 20 gennaio: HONOR 10, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy A9 (2018) e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Nell’olimpo degli Smartphone con gesture anche Huawei P10 Lite : duplice verità per tutti : Da diverse settimane a questa parte si parla molto di Huawei P10 Lite sotto due punti di vista. Da un lato abbiamo la grande incertezza sulla compatibilità tra lo smartphone e l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, quello che per intenderci porterà con sé anche la tanto invocata interfaccia EMUI 9. In seconda istanza, tiene banco da un paio di mesi la questione inerente la durata della batteria, in quanto come abbiamo notato anche ...

EMUI 9.0 con Android 9 Pie sbarcherà su 150 milioni di Smartphone Huawei nel 2019 : Il presidente della divisione mobile di Huawei ha rivelato che nel 2019 proseguirà l'operazione di aggiornamento dei device dell'azienda alla EMUI 9.0 L'articolo EMUI 9.0 con Android 9 Pie sbarcherà su 150 milioni di smartphone Huawei nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Recensione dello Smartphone Huawei P Smart 2019 : prezzo - autonomia e design buoni - prestazioni migliorabili : Huawei ha annunciato da pochi giorni il nuovo Smartphone di fascia media P Smart 2019, di cui abbiamo pubblicato l’anteprima a stretto giro. Oggi vi proponiamo la prova completa, con cui premiamo il design ricercato con colorazioni particolari e lo schermo ampio che offre una buona esperienza di visione. Il comparto fotografico è adeguato alla categoria e l’autonomia è soddisfacente. Un po’ meno convincenti le prestazioni: la ...

Vodafone proporrà Smartphone Samsung - Apple e Huawei a rate senza anticipo : Alcuni clienti Vodafone, stando alle ultime indiscrezioni, potranno acquistare smartphone Huawei, Samsung ed Apple a rate, senza anticipo dal 14 gennaio. L'articolo Vodafone proporrà smartphone Samsung, Apple e Huawei a rate senza anticipo proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Huawei e Samsung con nuove rateizzazioni da TIM - da Tre arriva Huawei P Smart 2019 : Tanti Smartphone a rate con TIM, mentre il nuovo Huawei P Smart 2019 arriva anche da Tre all'interno dell'operazione a premi lanciata da Huawei. L'articolo Smartphone Huawei e Samsung con nuove rateizzazioni da TIM, da Tre arriva Huawei P Smart 2019 proviene da TuttoAndroid.

Le prime impressioni sullo Smartphone Huawei P Smart 2019 da 249 euro : Annunciato ieri e disponibile da subito in vendita a 249 euro, il P Smart 2019 di Huawei è il nuovo Smartphone Android di fascia media con un equipaggiamento di tutto rispetto. È pensato per sfidare i Redmi Note 7 e Note 7 Pro che Xiaomi ha presentato proprio ieri (ma non sono ancora acquistabili), così come altri numerosi concorrenti nella fascia di prezzo compresa fra 200 e 300 euro. Ad attirare l’attenzione su questo prodotto sono le ...

Huawei P Smart 2019 - lo Smartphone di fascia media con la fotocamera top : Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019Huawei P Smart 2019(Foto: Lorenzo Longhitano) Tra i dispositivi Huawei che più hanno avuto successo nel 2018 non ci sono soltanto quelli più costosi ma anche un illustre rappresentante della fascia media, ovvero Huawei P Smart. Il gadget è stato talmente ...

Smartphone Android in offerta oggi 9 gennaio : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi A2 - HONOR View 10 Lite - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2, HONOR View 10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 9 gennaio: Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2, HONOR View 10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.