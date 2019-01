Siviglia-Barcellona | formazioni ufficiali e partita in diretta live

Pronostico Siviglia vs Barcellona - Copa del Rey 23-01-2019 e Analisi : Siviglia-Barcellona, mercoledì 23 gennaio. E’ sicuramente la sfida più prestigiosa dei quarti di finale della Copa del Rey. Il Barcellona capolista della Primera Division fa visita al Siviglia di Pablo Machin per continuare a vincere, ma al ”Sanchez Pizjuan” non sarà facile contro una squadra che nell’ultimo periodo non ottiene risultati positivi. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Siviglia e ...

Il Real Madrid su Kane - richiesta shock del Tottenham : il nuovo attaccante del Siviglia arriva dal Barcellona : Il calciomercato entra sempre più nel vivo, non solo le trattative per gennaio ma anche per la prossima stagione. Il forte attaccante del Tottenham Kane è finito nel mirino del Real Madrid, sarebbe il rinforzo perfetto per i Blancos. Ma secondo quanto riporta As il club inglese, ha fissato per il calciatore una clausola rescissoria-monstre: 350 milioni. Contatto fra un emissario del Real Madrid e la dirigenza del Tottenham ma la richiesta ...

Munir saluta Barcellona - va al Siviglia : Il Siviglia perde Muriel e trova Munir El Haddadi. Il Barcellona, come scrive il Mundo deportivo, ha ceduto l'attaccante al club andaluso per 1,05 milioni. Il giocatore di origine marocchina, fra le ...

Coppa del Re - risultati ottavi di finale andata : Levante Barcellona 2-1. Vince il Siviglia - André Silva in gol : Levante-Barcellona 2-1 4' Cabaco , L, , 18' Mayoral , L, , 85' rig. Coutinho , B, Levante , 3-4-1-2, : Aitor Fernandez; Cabaco, Postigo, Chema , 69' Jason, ; Coke, Prcic, Campana, Simon; Rochina , 75' ...

Liga : Real ko tra le polemiche con la Real Sociedad - pari tra Siviglia e Atletico. E il Barcellona scappa via : Clamoroso al Bernabeu: il Real Madrid perde 2-0 in casa con la Real Sociedad , per i baschi decidono il rigore di Willian José, 3', e la rete di Pardo nel finale, 83',. Protesta la squadra di Solari, ...