Siria:"Bombarderemo aeroporto Tel Aviv"

La Siria "eserciterà il suo legittimo diritto all'autodifesa e reagirà all' aggressione israeliana all'aeroporto internazionale di Damasco attaccando l'aeroporto Ben Gurion" a Tel Aviv.Così il rappresentante di Damasco alle Nazioni Unite, Al-Jafari,durante una riunione del Consiglio di sicurezza Onu. Le tensioni tra Siria e Israele sono salite nelle ultime settimane con gli attacchi israeliani alle forze iraniane in Siria: diversi obiettivi sono stati bombardati nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di Damasco.(Di mercoledì 23 gennaio 2019)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Siria Bombarderemo