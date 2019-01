Siria all' Onu | Fermate Israele o bombardiamo l' aeroporto Ben Gurion

Siria - Israele non si nasconde : "Nostri gli attacchi all'Iran" : Israele forse sta pensando che le conviene tornare a una politica di ambiguità in modo da evitare che ci siano ripercussioni dirette dei suoi atti che comunque devono tenere gli iraniani per lo meno ...

Israele muove guerra alla "Pasdaran holding" in Siria : "La nostra politica è eliminare la presenza iraniana in Siria": Benjamin Netanyahu, primo ministro d'Israele. "Siamo pronti per la guerra decisiva che porterà alla scomparsa di Israele. Le nostre forze armate sono preparate per il giorno in cui Israele sarà distrutto": Aziz Nasirzadeh, capo dell'aeronautica iraniana (secondo la tv di Stato di Teheran , parole riportate dal sito Times of Israel ). Almeno nei proclami, la red ...

Siriana sfigurata dalle bombe a 16 anni : Trump le nega un visto per curarsi negli USA : Marwa al-Shekh Ameen, una rifugiata Siriana di 16 anni, si è vista negarsi un visto per potersi curare in un ospedale di Boston. La giovane è rimasta sfigurata in seguito a un bombardamento.Continua a leggere

Raid di Israele in Siria contro obiettivi iraniani. Teheran replica : "Impazienti di eliminarvi dalla faccia della Terra" : Uno scambio di colpi a distanza, con un razzo iraniano in terra israeliana e un Raid di Israele in Siria come avvertimento per l'Iran. Una replica a parole da Teheran che non lascia spazio a interpretazioni: "Impazienti di eliminare Israele". Questo il clima che si respira in Medio Oriente, con un'escalation militare e politico che preoccupa.L'aviazione israeliana ha condotto la scorsa notte un esteso attacco contro obiettivi militari iraniani ...

ISRAELE - RAID IN Siria : 'AVVERTIMENTO ALL'IRAN'/ Ultime notizie - attaccati obiettivi militari di Damasco : Rais militare di ISRAELE in SIRIA nella notte: un avvertimento all'Iran. Ultime notizie: colpiti diversi obiettivi militari a Damasco.

Medio Oriente - tensioni e lanci di razzi tra Siria e Israele. Gli attacchi neutralizzati dalle contraeree : Un razzo lanciato dalla Siria verso Israele e missili lanciati da Israele verso la Siria. Sono i rispettivi eserciti a rendere noti gli attacchi incrociati, neutralizzati dalle stesse forze armate. L’esercito di Israele ha annunciato che un razzo lanciato dalla Siria “verso le zone settentrionali delle alture del Golan” è stato intercettato dal sistema di difesa aerea Iron Dome (“Cupola di ferro”). Poco prima, ...

Siria - attentato terroristico kamikaze al ristorante : il momento della violenta esplosione dalla strada : Un attentato terroristico suicida, rivendicato dall’Isis, ha colpito la città di Manbij, nel Nord della Siria. Un uomo si è fatto esplodere nel ristorante “I principi”, provocando la morte di diverse persone. Secondo fonti della coalizione militare anti Daesh, sono morti quattro soldati statunitensi. Video Twitter L'articolo Siria, attentato terroristico kamikaze al ristorante: il momento della violenta esplosione dalla strada ...

Siria - un kamikaze fa strage a Manbij : “Almeno 16 morti - anche 4 soldati Usa” Media arabi : “Azione rivendicata dall’Isis” : Una forte esplosione avvenuta questa mattina nella città di Manbij, nella Siria settentrionale, ha colpito le forze della coalizione anti-Isis a guida Usa. Secondo l’Osservatorio Siriano per i diritti umani, si sarebbe trattato di un attentato kamikaze, avvenuto nel ristorante “I principi” (Kasr al-Umara) nel centro della città. Almeno 16 persone hanno perso la vita. Tra queste, riportano siti in lingua araba, anche 4 soldati ...

Trump minaccia la Turchia sul ritiro Usa dalla Siria 'Vi distruggeremo se attaccate i curdi' : 'Russia, Iran e Siria sono stati i maggiori beneficiari della politica a lungo termine americana tesa a distruggere lo Stato Islamico in Siria', ha scritto il presidente definendo questi tre Paesi '...

Gli Usa : "Iniziato il ritiro dalla Siria". E l'Italia vuole riaprire l'ambasciata : iniziato il ritiro delle truppe della coalizione a guida Usa in Siria. Un mese dopo l'annuncio del presidenteamericano Donald Trump, giovedì circa 150 militari si sono allontanati a bordo di una ...

Il "tour delle scuse" di Pompeo non conquista gli alleati né arresta il ritiro Usa dalla Siria : La carta della disperazione Mike Pompeo la mette sul tavolo al Cairo, ma quella calata appare una carta, o meglio un'arma, spuntata, perché nel suo lungo tour arabo, 9 Paesi visitati, il segretario di Stato Usa ha dovuto fare i conti con l'irritazione dei suoi interlocutori sunniti per la decisione voluta da Trump di ordinare il ritiro, iniziato ufficialmente oggi, dei 2000 soldati americani di stanza in Siria. Che la sua missione non ...

Iniziato il ritiro dalla Siria - navi Usa in rotta verso il Medio Oriente : Il Pentagono ha confermato che 'gli Usa ritireranno le loro truppe in una maniera forte, deliberata e coordinata', cioè che non lo fanno per una sconfitta strategica ma per una decisione politica. ...

Gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare i loro soldati dalla Siria - dice l’esercito americano : Un portavoce dell’esercito statunitense ha annunciato che gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare i loro soldati dalla Siria, come annunciato dal presidente americano Donald Trump lo scorso 19 dicembre. L’annuncio è stato inaspettato, visto che domenica scorsa il consigliere

Siria - esonerato l’allenatore Bernd Stange : La Coppa d’Asia sta regalando emozioni e colpi di scena ma anche le prime vittime. Nello specifico la sconfitta per 2-0 contro la Giordania ha portato all’esonero del tecnico della Siria, il tedesco Bernd Stange. All’esordio era arrivato un pareggiato 0-0 contro la Palestina ed al momento non è ancora matematicamente eliminata, decisivo per il passaggio agli ottavi di finale l’ultimo incontro contro ...