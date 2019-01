Sindaco Castelnuovo | faremo ricorso al Tar per Mouna e gli altri

Chiusura Cara Castelnuovo - il Sindaco : 'L'affitto è un falso problema' - : Riccardo Travaglini non condivide il provvedimento adottato dal Ministero che ha previsto lo svuotamento del centro entro fine mese. Il primo cittadino contesta motivazioni esclusivamente economiche: "...

Chiusura Cara Castelnuovo - il Sindaco : "L’affitto è un falso problema" : Chiusura Cara Castelnuovo , il sindaco : "L’affitto è un falso problema" Riccardo Travaglini non condivide il provvedimento adottato dal Ministero che ha previsto lo svuotamento del centro entro fine mese. Il primo cittadino contesta motivazioni esclusivamente economiche: "Questi ragazzi aiutavano, erano integrati e ...

Cara Castelnuovo - Mouna non sa dove andare : il Sindaco la ospita a casa sua : Dopo lo sgombero dal centro di accoglienza in molti hanno perso la loro unica dimora e rischiano di finire la strada

Sgombero del Cara di Castelnuovo - il Sindaco : governo ci ripensi : Roma, 22 gen., askanews, - Manifestazione di solidarietà a Castelnuovo di Porto dopo che il governo ha deciso di chiudere il Cara della cittadina alle porte di Roma, il secondo per grandezza in Italia.

Migranti - chiuso Cara di Castelnuovo di Porto. Sindaco : ‘Erano parte della comunità’. Cgil : ‘120 lavoratori a rischio’ : Sono iniziate questa mattina, 22 gennaio, le prime operazioni di trasferimento di 300 ospiti dei circa 550 del Cara di Castelnuovo di Porto in provincia di Roma. Il Centro di accoglienza richiedenti asilo è il secondo più grande d’Italia dopo quello di Mineo in Sicilia. La decisione è stata presa in tutta fretta dalla Prefettura di Roma venerdì 18 gennaio e la prefetta Paola Basilone ha spiegato alla stampa che il centro con ogni probabilità ...