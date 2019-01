Sicilia : legale Montante a Bonafede - 'timore per sua incolumità in carcere' (2) : (AdnKronos) - L'avvocato Carlo Taormina ricorda al ministro Bonafede che "lo stesso Provveditorato Regionale della Sicilia , Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, evidentemente consapevole delle condizioni di salute del dottor Montante , avuta notizia dell'ordinanza del 7 gennaio 2019, dava

Sicilia : legale Montante scrive al Csm e al Guardasigilli - è stato simbolo lotta alla mafia : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - "Il dottor Antonio Montante è stato il simbolo della lotta alla mafia e per dodici anni ha operato con successo per liberare il mondo imprenditoriale, cominciando da Confindustria, dalla infiltrazione mafiosa, divenuta in Sicilia, ma non solo, un'autentica cupola che g