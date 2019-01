Si cosparge di benzina e si dà fuoco | morto carbonizzato FOTO VIDEO

Diede fuoco alla fidanzata cosparge ndola di benzina : pena ridotta : Sconto di due anni per Alessio Mantineo, il giovane che due anni fa cosparse di benzina e Diede fuoco alla fidanzata incinta, Ylenia Bonavera. La pena è stata ridotta per il mancato riconoscimento dell'aggravante della premeditazione. All'epoca la vittima prese le sue difese dicendo che lo aveva fatto "per amore".Continua a leggere

Ncc in piazza a Roma - tensione al corteo : bruciato manichino di Di Maio e uomo si cosparge di benzina : “Pezzo di m…” : Riuniti in piazza della Repubblica a Roma per un sit-in di protesta contro la legge di Bilancio, alcuni rappresentanti degli Ncc hanno dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Il decreto ricalca la norma presente nel maxiemendamento, poi stralciato nel pomeriggio di venerdì per problemi di coperture. In sintesi si prevede lo stop al ritorno in rimessa per il servizio Ncc e la moratoria di 90 ...