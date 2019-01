Shutdown | Pelosi contro Trump | ' Non autorizzerò il suo discorso sullo stato dellUnione'

Shutdown - Pelosi blocca Trump. E i Kiss offrono pasti gratis ai dipendenti degli aeroporti senza stipendio : NEW YORK - Due componenti della band dei Kiss hanno deciso di donare pasti gratis ai dipendenti federali addetti ai controlli di sicurezza negli aeroporti, costretti a lavorare senza stipendio dal 21 ...

Shutdown - Pelosi contro Trump : "Non autorizzerò il suo discorso sullo stato dell'Unione" | Il tycoon : "Vergogna" : Botta e risposta di fuoco tra il presidente e la speaker della Camera, la quale ha bloccato la risoluzione con cui Trump ha chiesto di intervenire in aula nonostante le preoccupazioni per la sicurezza

Tutti a casa per lo Shutdown. A Davos non va nessuno. Trump nega un aereo a Nancy Pelosi - non a Melania : La casa Bianca ha ufficializzato la cancellazione della partecipazione di Donald Trump al World Economic Forum di Davos, prevista per la prossima settimana, a causa dello shutdown. Il presidente americano aveva anticipato la decisione già la scorsa settimana su Twitter. Il tycoon sarebbe dovuto arrivare in Svizzera il 22 gennaio.Ma la partecipazione a Davos è stata cancellata dalla casa Bianca per tutta la delegazione Usa, anche ...

Trump cancella viaggio ufficiale della Pelosi in Egitto causa Shutdown. Scontro istituzionale senza precedenti : Escalation nel braccio di ferro tra Donald Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi, terza carica dello stato. Uno Scontro istituzionale che raggiunge livelli senza precedenti con la lettera in cui la Casa Bianca annuncia alla esponente dem che il previsto viaggio all'estero che l'avrebbe portata a Bruxelles, in Egitto e in Afghanistan, è cancellato causa shutdown. "Se vuole può andare con un volo commerciale, afferma il ...

Usa - Trump non andrà a Davos. “Shutdown colpa dei dem”. E sul mancato confronto con Pelosi : “Fake news” : Donald Trump non andrà al World Economic Forum di Davos. Lo ha annunciato lo stesso presidente degli Stati Uniti su Twitter, chiedendo scusa agli organizzatori e dando la colpa di questa decisione alla “intransigenza dei democratici” che – a sua detta – sta causando lo shutdown, ovvero la crisi amministrativa che blocca il Paese. La decisione di cancellare la partecipazione al forum economico mondiale che si terrà nella ...

Nancy Pelosi : "Trump tiene in ostaggio Americani con Shutdown per muro inutile e dispendioso" : 'E' un momento buio, ieri sera il presidente ha riferito informazioni sbagliate facendo appello alla paura invece che ai fatti. La realtà è che il presidente potrebbe porre fine allo shutdown e ...