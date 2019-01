Sgombero Cara di Castelnuovo | Muroni | LeU | blocca il pullman con i migranti

Cara di Castelnuovo - anche i parroci contro Salvini e lo Sgombero dei migranti : Non solo la deputata di sinistra Rossella Moroni, che a Castelnuovo di Porto si mette davanti al pullman che porta via i richiedenti asilo dal Cara . C'è anche la Chiesa, con svariati preti, parroci , ...

Rossella Muroni (LeU) sullo Sgombero del Cara di Castelnuovo : "Sono persone - non sono animali" : "Stiamo parlando di persone e non di animali. persone che hanno diritto di sapere dove vanno e madri che devono sapere se stasera potranno dare da mangiare ai propri figli. Il piano è già stato scritto e l'obiettivo è di svuotare il centro. Non metto in discussione l'atto ma il metodo". Così Rossella Muroni, parlamentare Leu ed ex presidente di Legambiente, spiega ai cronisti davanti ai cancelli del Cara perché ...