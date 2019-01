Sergio Costa | ministro dell' Ambiente | No alle trivelle o me ne vado

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) "Sono per il no, lepassano per la valutazione di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come? Torno a fare il generale dei Carabinieri, lo dico con franchezza". Lo ha detto il, intervenendo a un evento a Pescara con il candidato alla presidenzaa Regione Abruzzo per il M5selezioni del 10 febbraio prossimo, Sara Marcozzi.lo ha detto parlandoa riformaa Commissione Via, il cui parere va sul tavolo politico.