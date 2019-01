Serena Grandi operata per un tumore al seno | “Il mio corpo mi ha tradito Ho scoperto di

Serena Grandi choc : "Ho avuto un tumore al seno. Mi sono operata a dicembre" : Serena Grandi ha avuto un tumore al seno: a darne l'annuncio choc è stata l'attrice stessa che durante un'intervista al settimanale Chi ha confessato di aver scoperto della malattia casualmente solo lo scorso novembre. Già a dicembre ha subito l'intervento per la rimozione del carcinoma, ma adesso sta affrontando tutti i controlli del caso. A stare sempre al suo fianco, oltre al figlio, anche Corinne Clery: per anni le due donne sono state ...

Serena Grandi svela il suo dramma privatissimo : 'Ho un tumore al seno' : 'Ho un tumore al seno'. Serena Grandi ha rivelato il suo dramma privato in una intervista al settimanale Chi. L'attrice, 60 anni, lo ha scoperto a novembre, grazie ai suoi cagnolini: 'Me li ero ...

Serena Grandi svela il suo dramma privatissimo : "Ho un tumore al seno" : "Ho un tumore al seno". Serena Grandi ha rivelato il suo dramma privato in una intervista al settimanale Chi. L'attrice, 60 anni, lo ha scoperto a novembre, grazie ai suoi cagnolini: "Me li ero portati a Roma, li avevo nella borsa, la Vuitton, loro due insieme, una bassotta e un chihuahua. Quella vo

Serena Grandi : "Ho avuto un tumore al seno e mi sono operata a dicembre. Corinne Clery mi segue minuto per minuto" : Serena Grandi, attraverso un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha dichiarato, a sorpresa, di essersi operata per rimuovere un carcinoma al seno che ha scoperto di avere lo scorso novembre.L'attrice emiliana ha dovuto affrontare l'intervento pochi giorni prima della vigilia di Natale. Serena Grandi ha scoperto di avere un tumore, per puro caso, grazie ai suoi due cagnolini. Il carcinoma, purtroppo, era ben nascosto sotto il grasso ...

Serena Grandi e la scoperta del tumore al seno : ‘Il mio corpo mi ha tradito’ : “Il mio corpo mi ha tradito. Ho basato tutta la mia vita su due seni enormi e adesso, mah, ne ho uno solo […]”. Chi parla è Serena Grandi, attrice che delle sue forme giunoniche ha sempre fatto un vanto costruendoci sopra una carriera decennale. Eppure ora le cose sono cambiate, perché il premio Oscar nel giro di un mese è stata investita da un ciclone che si chiama cancro. Al seno, appunto. Il racconto è sulle pagine di Chi ...

Serena Grandi ha un tumore al seno : “Me ne sono accorta grazie ai miei cani” : Serena Grandi ha un cancro al seno: la rivelazione dell’attrice Serena Grandi ha un tumore al seno. A rivelarlo la diretta interessata in un’intervista concessa al settimanale Chi. L’attrice, che oggi ha 60 anni, ha fatto la terribile scoperta lo scorso novembre. Tutto è avvenuto casualmente, grazie alla complicità dei suoi amati cagnolini. “Me li […] L'articolo Serena Grandi ha un tumore al seno: “Me ne sono ...

Serena Grandi ha un tumore al seno : “È stata una notiziaccia…” : Serena Grandi operata: “Mi hanno diagnosticato un tumore al seno” Serena Grandi al nuovo numero di Chi ha dato una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti affermato che qualche mese fa stava facendo un giro insieme ai suoi cagnolini a Roma: li aveva messi nella sua borsa di Vuitton e in quel momento si era accorta che gli faceva male il seno. L’attrice però aveva ...

Serena Williams contro Roger Federer - i grandi del tennis di fronte per la prima volta : Roger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsÈ rara nello sport la possibilità di vedere uomini e donne gareggiare insieme. Accade nell’equitazione, nei tuffi sincronizzati e poco ...

Lo spot pubblicitario con Corinne Clery e Serena Grandi fa il giro del web : Corinne Clery Serena Grandi e il figlio di quest’ultima Edoardo Ercole sono in tv con uno spot pubblicitario. Le due donne avevano avuto uno scontro piuttosto acceso all’interno della casa fra Corinne Clery e Serena Grandi per tratti fatti (sentimentali) trascinati per molto tempo e culminati con un faccia a faccia che rischiava seriamente di degenerare in una vera rissa. Spenti i riflettori della casa le due attrici hanno trovato un punto ...

Corinne Clery e Serena Grandi protagoniste in uno spot pubblicitario : E’andato in onda uno spot pubblicitario dove le protagoniste sono Corinne Clery, Serena Grandi e il figlio di quest’ultima Edoardo Ercole. Le due donne avevano avuto uno scontro piuttosto acceso all’interno della casa fra Corinne Clery e Serena Grandi per tratti fatti (sentimentali) trascinati per molto tempo e culminati con un faccia a faccia che rischiava seriamente di degenerare in una vera rissa. Spenti i riflettori della casa le due ...

Chi è Edoardo Ercole - il figlio di Serena Grandi : Edoardo Ercole è il figlio di Serena Grandi, grande attrice e icona del cinema italiano, vincitrice di un Oscar grazie al film La grande bellezza. Classe 1989, è laureato in Scienze della Comunicazione ed diventato famoso dopo aver preso parte a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, trasmissioni di Barbara D’Urso. Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Serena Grandi ha svelato la sua omosessualità in diretta tv, raccontando anche ...

Serena Grandi : "Ho avuto una storia segreta con Panatta" : Serena Grandi si racconta a cuore aperto da Caterina Balivo portando con sè non poche rivelazioni esclusive. La grande attrice, infatti, ha rivelato per la prima volta di aver avuto una relazione ...

Serena Grandi ho avuto una storia clandestina con Adriano Panatta : Serena Grandi ha raccontato per la prima volta a «Vieni da me», il programma di Caterina Balivo, della sua storia d’amore con il tennista Adriano Panatta. “Io a tennis non ho mai preso una palla, ma ho conosciuto un grande, che ho amato e ogni volta che lo vedo mi batte ancora il cuore. È Adriano. Adriano, ti voglio bene, quando ti vedo il mio cuore batte, quindi c’è ancora qualcosa” ha esordito la Grandi dopo che Caterina le ha mostrato una ...

Vieni da Me : Serena Grandi rivela di avere avuto una storia con Panatta : Serena Grandi a Vieni da Me confessa di aver amato Adriano Panatta E’ da poco terminata l’ultima puntata settimanale di Vieni da Me su Rai Uno. E in questa occasione la conduttrice Caterina Balivo ha intervistato la popolare attrice nonchè ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip Serena Grandi. Quest’ultima, parlando della sua vita, ha fatto una clamorosa rivelazione, che ha lasciato tutti di stucco, ...