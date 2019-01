Sei Nazioni 2019 presentato a Londra | riflettori l' Irlanda campione in carica | attesa per

Rugby - Sei Nazioni – A Londra il lancio ufficiale! Coach O’Shea : “fiducia nel nostro gioco - sfrutteremo le occasioni” : Presso l’Hurlingham Club di Londra, quest’oggi, ha mosso i primi passi ufficiali il Guinness Sei Nazioni 2019: le parole degli azzurri protagonisti Il Guinness Sei Nazioni 2019 muove ufficialmente i primi passi dall’Hurlingham Club di Londra, sulle sponde del Tamigi, dove da questa mattina allenatori e capitani delle Nazionali maschili e femminili si sono dati appuntamento in vista del calcio d’inizio del Torneo. Una serie ...

Sei Nazioni di Rugby - le partite dell'Italia in tv su Dmax e in streaming su OnRugby : Venerdì 1 febbraio inizia ufficialmente il torneo Sei Nazioni 2019. Da quella data le formazioni rugbistiche maschili, femminili e Under 20 si cimenteranno in grandi sfide con la palla ovale fino a domenica 17 marzo. Per quanto concerne la possibilità di seguire gli incontri della formazione maschile in televisione, i match degli Azzurri continueranno ad essere trasmessi in tv da Dmax, ma da quest'anno sarà anche possibile vederli in streaming ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

Rugby femminile – Sei Nazioni : Italia pronta al debutto con la Scozia. le 23 azzurre scelte dal ct Di Giandomenico : A guidare la formazione quest’anno sarà Manuela Furlan che, nel ruolo di Capitano, ha esordito in occasione dei Test Match autunnali Andrea Di Giandomenico, Head Coach dell’Italdonne, ha scelto le ventitré azzurre per il match d’esordio nell’edizione 2019 del Torneo femminile delle Sei Nazioni. Le azzurre sono attese dalla Scozia allo Scotsoun Stadium di Glagow, venerdì 1° febbraio (calcio d’inizio ore 20.35 Italiane, differita Eurosport 2 ...

Rugby femminile - le 23 azzurre convocate per la sfida del Sei Nazioni in Scozia. Il capitano sarà Manuela Furlan : La Nazionale italiana di Rugby femminile si appresta all’esordio nel Sei Nazioni 2019, che avverrà in Scozia venerdì 1 febbraio, alle ore 20.35 italiane: questa mattina il CT Andrea Di Giandomenico ha comunicato le 23 azzurre che affronteranno la trasferta di Glasgow. Il tecnico ha confermato i gradi di capitano a Manuela Furlan. L’azzurra ha parlato al sito federale: “Rappresentare l’Italia per la prima volta al Sei Nazioni è ...

Rugby - Sergio Parisse : “Sarà l’ultimo Sei Nazioni. Sarà molto dura per l’Italia” : Trentacinque anni, ancora tanta voglia di far bene, ma a tutto c’è un limite: il prossimo, che inizierà il 9 febbraio in casa all’Olimpico con il Galles, Sarà molto probabilmente l’ultimo Sei Nazioni per quanto riguarda il capitano della Nazionale italiana di Rugby, Sergio Parisse. L’azzurro si è raccontato ieri in un’intervista al Corriere dello Sport. “Vengo da un 2018 che vorrei dimenticare in fretta, ...

Rugby - Conor O’Shea : “Il Sei Nazioni più difficile. Dobbiamo alzare l’intensità - possiamo essere competitivi” : Tutto pronto per il Sei Nazioni numero venti. Ieri, presso il Salone d’Onore del Coni di Roma, sono state presentati le Nazionali italiane di Rugby in vista di uno degli appuntamenti più importanti della stagione. C’erano ovviamente tutti i componenti di spicco del Rugby tricolore, a partire dal ct della squadra maschile: Conor O’Shea. Importanti le parole, riportate da La Gazzetta dello Sport, dell’allenatore 48enne alla ...

Rugby – Sei Nazioni U20 - come seguire gli azzurrini : Gli azzurrini in diretta sui canali social di Fir La Nazionale su DMAX 52, le Azzurre su Eurosport, gli azzurrini sui canali social istituzionali della FIR. Si completa la copertura del 6 Nazioni 2019 con la produzione e la messa in onda in house delle cinque partite che nelle settimane a venire vedranno la Nazionale Italiana U20 impegnata nel Torneo di categoria. Le gare interne degli azzurrini guidati da Fabio Roselli, in programma l’8 ...

Rugby - lanciata a Roma l’edizione 2019 del Guinness Sei Nazioni : Presenti al vernissage il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente federale Alfredo Gavazzi, l’AD di Cattolica Assicurazioni Alberto Minali e Alessandro Araimo, AD di Discovery Italia Venti edizioni del Guinness Six Nations: non sembra poi così lontano quel 5 febbraio del 2000 quando, allo Stadio Flaminio, la Nazionale Italiana Rugby fece il proprio debutto nel più antico e prestigioso Torneo del Rugby internazionale. Un ...

PRESENTATO IL GUINNESS Sei Nazioni 2019. O'SHEA : 'TORNEO PIU' COMPETITIVO DI SEMPRE' : Ci sono giocatori reduci dallo scorso Mondiale, dove ci siamo confermati tra le prime otto squadre al Mondo, e altri giovani promettenti. Abbiamo le qualità giuste per competere a questo livello e ...

Rugby Sei Nazioni - Parisse : «Non siamo inferiori a nessuno» : ROMA - Cresce l'attesa per il Sei Nazioni di Rugby 2019 . L'Italia esordirà, in trasferta, il 2 febbraio in Scozia. Primo impegno casalingo, la settimana successiva, con il Galles. L'Olimpico di Roma ...

Rugby - azzurri in raduno a Roma in preparazione del Sei Nazioni : La Nazionale italiana di Rugby ha iniziato il primo raduno dell’anno in preparazione del Sei Nazioni 2019. Gli azzurri si alleneranno presso il Centro di preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma fino a mercoledì 23. I nostri portacolori faranno invece il proprio esordio nel Sei Nazioni sabato 2 febbraio a Murrayfield contro la Scozia. La rosa dell’ItalRugby per questo raduno è stata confermata, con gli unici cambiamenti già annunciati che ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 : torna “IV Tempo Rugby e Cultura” : Il patrimonio cultura di Roma affianca l’Italia in vista del Guinness Sei Nazioni 2019: torna “IV Tempo Rugby e Cultura” torna a Roma il consueto appuntamento con il Guinness Six Nations, il Torneo più antico del mondo, e il patrimonio culturale di Roma scende ancora una volta in campo al fianco degli Azzurri, andando ad arricchire l’offerta di eventi collaterali per i possessori di biglietti per le gare dell’ItalRugby ...