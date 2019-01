: Scontri tra tifoserie, domiciliari per 5 ultrà del #Bari. Indagine della Digos coordinata dalla Procura di #Messina… - RaiNews : Scontri tra tifoserie, domiciliari per 5 ultrà del #Bari. Indagine della Digos coordinata dalla Procura di #Messina… - NotizieIN : Scontri a Messina,arrestati ultras Bari - Cyber_Feed : Ultim'ora #Scontri a Messina,arrestati ultras Bari -

La Polizia dista eseguendo alcune misure cautelari nei confronti dibaresi per i fatti del 21 ottobre e 4 novembre scorsi presso il porto nella Rada San Francesco. Nel primo episodio gli stessi si sono resi responsabili dell'aggressione di alcuni tifosi deldi rientro da una trasferta mentre nel secondo,sempre in attesa di imbarcarsi, hanno lanciato corpi contundenti, fumogeni e bombe carta causando lesioni lievi a tre agenti di polizia. Per questi fatti sono già stati emessi 18 Daspo.(Di mercoledì 23 gennaio 2019)