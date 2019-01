Sci | Vonn non si arrende ' Finché c è una chance di gareggiare | la sfrutterò'

Sci alpino – Non c’è pace per Lindsey Vonn! Il messaggio social è straziante ma coraggioso : “non potrò avere il finale di carriera che sognavo” : Lindsey Vonn costretta ad un nuovo stop: il messaggio social della campionessa di sci statunitense Dopo un fine settimana carico di emozioni a Cortina, Lindsey Vonn deve fare i conti con un problema fisico che la costringerà ancora una volta a non gareggiare. La sciatrice statunitense, che già nel weekend di gara di Cortina ha riscontrato diversi fastidi alle gambe, sembra non aver ancora risolto del tutto i problemi col suo ...

L'omaggio di Goggia : Vonn in lacrime dice addio allo Sci : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Vonn e Federer - Sci e tennis si preparano al tramonto di 2 'leggende' : Una lenta passeggiata sul viale del tramonto per due icone che hanno scritto la storia dello sport. Mondi e caratteri differenti, quelli di Roger e Lindsey. Accomunati, però, in questo fine settimana,...

Sci - amori e glamour : nel mondo di Lindsey Vonn. FOTO : Una carriera inimitabile per la campionessa americana che a Cortina potrebbe aver concluso la sua leggendaria storia nello sci. Un oro olimpico, il record assoluto di 82 vittorie in Coppa del mondo e un palmarès esagerato. Ma anche una stella del glamour e regina dei social VONN, ANNUNCIO SHOCK: 'PENSO SIA LA MIA ULTIMA GARA'

Sci alpino - Lindsey Vonn shock : “Quella di Cortina può essere la mia ultima gara”. Ritiro in vista per il il fenomeno? : Lindsey Vonn potrebbe avere concluso la sua carriera questa mattina, al termine del superG di Cortina d’Ampezzo. La statunitense ha saltato una porta a metà gara e ha concluso male il fine settimana del suo rientro in gara. La più grande sciatrice di tutti i tempi potrebbe appendere gli sci al chiodo con anticipo come ha dichiarato alla tv austriaca ORF: “Non vorrei smettere, ma il dolore alle ginocchia è troppo forte. Mi prendo ...

Sci alpino - Sofia Goggia rende omaggio a Lindsey Vonn : “Non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo avuto di gareggiare con lei” : Emozioni e tanto agonismo nel corso del superG femminile a Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nella prova che sta incoronando ancora una volta la statunitense Mikaela Shiffrin, come regina delle nevi anche sulla mitica Olimpia delle Tofane, c’è chi ha voluto rendere omaggio ad un’altra campionessa americana e mondiale. Ci si riferisce a Sofia Goggia, grande assente di questo appuntamento visto ...

Sci alpino - discesa Cortina 2019 : vince ancora Ramona Siebenhofer. Delago 11 Lindsey Vonn chiude 9 : Ramona Siebenhofer ha conquistato la discesa libera femminile di Cortina d'Ampezzo , valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, bissando così il successo di venerdì. L'austriaca, al secondo trionfo consecutivo in appena 24 ore , lei che non aveva mai vinto una gara in carriera,, ha preceduto la ...

Il ritorno della Vonn - affaScinante e acciaccata. Tofane crudeli. E adesso il record s'allontana : Lindsey lo sa, sa anche che se scierà così sarà dura raggiungere l'ultimo obiettivo della sua gloriosa carriera, il record delle 86 vittorie in Coppa del mondo di Ingemar Stenmark. Lindsey è a 82 e ...