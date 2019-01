Sci alpino – Buzzi operato oggi a Milano | riduzione della frattura del piatto tibiale per

Sci alpino - Emanuele Buzzi è stato operato a Milano dopo l’infortunio di Wengen. Rientrerà il prossimo inverno : Oggi Emanuele Buzzi è stato operato presso la clinica La Madonnina di Milano. Il velocista azzurro, infortunatosi al termine della discesa libera di Wengen, è stato operato dai dottori Hebert Schoenhuber, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI per una riduzione della frattura del piatto tibiale, c’è stato anche l’interessamento del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Il 24enne ha naturalmente ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : sette azzurri per la discesa di Kitzbuehel - Paris e Innerhofer ci provano sulla Streif : Cresce l’attesa per il weekend di Kitzbuehel, nel fine settimana del 25-27 gennaio andrà in scena la tappa valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla mitica Streif, in terra austriaca è ormai tutto pronto per una grande classica del Circo Bianco. L’appuntamento si aprirà venerdì con un superG, poi sabato l’imperdibile discesa libera sulla pista da tutti ritenuta l’Università ...

Sci alpino – Non c’è pace per Lindsey Vonn! Il messaggio social è straziante ma coraggioso : “non potrò avere il finale di carriera che sognavo” : Lindsey Vonn costretta ad un nuovo stop: il messaggio social della campionessa di sci statunitense Dopo un fine settimana carico di emozioni a Cortina, Lindsey Vonn deve fare i conti con un problema fisico che la costringerà ancora una volta a non gareggiare. La sciatrice statunitense, che già nel weekend di gara di Cortina ha riscontrato diversi fastidi alle gambe, sembra non aver ancora risolto del tutto i problemi col suo ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : Giacomo Bertagnolli oro nello slalom : Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di sci alpino paralimpico in corso di svolgimento a Kranjska Gora. A salire sul gradino più alto del podio è stato Giacomo Bertagnolli. L’azzurro ha vinto l’oro nello slalom nella categoria vision impaired, conquistando la sua seconda medaglia in questa rassegna iridata dopo l’argento in gigante. Bertagnolli, guidato da Fabrizio Casal, è stato molto bravo a ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Lucas Braathen vince il gigante di Courchevel - sesto Maurberger - settimo Bosca : Il norvegese Lucas Braathen ha vinto lo slalom gigante di Courchevel, Francia, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Lo scandinavo si è confermato grande protagonista della disciplina e, dopo aver chiuso al comando la prima discesa, ha gestito il suo margine nella seconda, andando a concludere con il tempo complessivo di 2:01.73, distanziando di 26 centesimi l’austriaco Stefan Brennsteiner e di 93 il suo connazionale Patrick ...

Sci alpino – Coppa Europa - Maurberger non brilla nella prima manche del gigante di Courchevel : Dominio Norvegia a Courchevel nella prima manche del gigante di Coppa Europa. Maurberger 7° a 90 centesimi da Braathen Simon Maurberger è settimo al termine della prima manche del gigante di Coppa Europa disputata a Courchevel. L’azzurro è arrivato al traguardo con il tempo di 59.76, 90 centesimi più lento del norvegese Lucas Braathen, il leader della classifica di specialità che al momento è al comando sui connazionali Bjoernar ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 : Christof Innerhofer cerca il primo acuto sulla Streif : Dopo una stagione che, quantomeno all’inizio, aveva fatto ben sperare, Christof Innerhofer si è un po’ perso, allontanandosi dalle posizioni che contano e, sostanzialmente, puntando il proprio mirino sui Mondiali di Are che si disputeranno nel mese di febbraio. Prima di questo importante appuntamento, tuttavia, c’è “il” fine settimana per eccellenza, quello di Kitzbuhel. Si correrà sulla pista più famosa del Mondo, ...

Sci alpino - come vedere in tv le gare di Kitzbuehel sulla mitica Streif. Programma e orari : Eccoci giunti, finalmente, alla settimana che ci condurrà alla Streif di Kitzbuhel, la pista più bella, difficile e famosa del mondo. Sarà una tre-giorni di grande spettacolo sulle nevi austriache, con la Coppa del Mondo 2019 che proporrà un supergigante come antipasto nella giornata di venerdì, quindi sabato, come sempre, sarà la volta della discesa libera, per una giornata davvero imperdibile. Il Programma si concluderà con lo slalom di ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - lo statunitense Radamus vince il supergigante Fis di Cortina : battuti Cazzaniga e De Aliprandini : Radamus a segno nel supergigante Fis di Cortina su Cazzaniga e De Aliprandini. Tutti i risultati della gara valida per il GP Italia Lo statunitense River Radamus si è imposto nel supergigante maschile Fis disputato sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina (Bl) con il tmepo di 1’09″05, battuti di giornata Davide Cazzaniga (in ritardo di 48 centesimi) e Luca De Aliprandini (a 63 centesimi). La gara era valida anche come tappa ...

Sci alpino – Prima prova di discesa maschile sulla Streif : Mayer davanti a tutti - Paris quarto : Prima prova sulla Streif: guida Mayer, davanti a Thomsen e Dankelmaier. quarto Paris. Giovedì la seconda prova prova d’assaggio oggi sulla Streif con gli atleti a scaldare i muscoli in vista della lunga settimana della grande classica tirolese. Miglior tempo per Matthias Mayer, sicuramente uno dei più temibili sulla pista di Kitzbuehel, dove è già stato capace di vincere una volta e di salire altre tre volte sul podio ma sempre ...

Sci alpino – Coppa Europa - Roberta Melesi ci ha preso gusto : secondo podio in due giorni - seconda a Zinal : Melesi ancora a podio nel GS femminile di Coppa Europa a Zinal: è seconda dietro alla Staalnacke. Quarta Cillara Rossi, undicesima Pichler secondo podio in due giorni per Roberta Melesi in Coppa Europa femminile. La ventiduenne lecchese, terza nel primo dei due giganti sulla pista svizzera di Zinal, si è addirittura migliorata con un secondo posto nella seconda gara in programma, superata solamente di 23 centesimi dalla vincitrice ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : i risultati della seconda giornata. Oro per Slovacchia - Francia e Giappone : seconda giornata ai Mondiali di sci alpino paralimpico in corso di svolgimento a Kraniska Gora e che poi si trasferiranno in Italia a Stella Nevea. In questo martedì si sono svolte le prove del gigante femminile, che non hanno comunque visto in gara nessuna sciatrice italiana. La medaglia d’oro nella prova Vision Imparaired (atleti con problemi alla vista) è andata alla slovacca Henrieta Farkasova, che ha dominato la competizione. Nella ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2019 : Dominik Paris non vuole fermarsi. Obiettivo : domare ancora la Streif : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino arrivano nel tempio della velocità. Sabato è il grande giorno della Discesa libera di Kitzbuehel. Semplicemente la Streif, una delle piste più difficili ed emozionanti dell’intero Circo Bianco. C’è grandissima attesa e voglia di riscatto in casa Italia dopo una prestazione sottotono in quel di Wengen e soprattutto i fari sono puntati su Dominik Paris, che in passato ha già domato il mitico ...