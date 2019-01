Scherma – Sciabola femminile | la Coppa del Mondo riparte da Salt Lake City | undici le

Scherma - la Nazionale azzurra di sciabola maschile e femminile in ritiro collegiale a Palermo dal 17 al 21 dicembre : Il Commissario tecnico della sciabola azzurra, Giovanni Sirovich, ha convocato venti atleti per un allenamento che avrà una duplice valenza Sarà l’istituto Gonzaga di Palermo ad ospitare da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre il ritiro collegiale della Nazionale italiana di sciabola maschile e femminile. Il Commissario tecnico della sciabola azzurra, Giovanni Sirovich, ha convocato venti atleti per un allenamento che avrà una duplice ...

Scherma : allenamento collegiale per gli azzurri della sciabola dal 17 al 21 dicembre : Sono stati annunciati i nomi degli sciabolatori che, dal 17 al 21 dicembre, si raduneranno all’Istituto Gonzaga di Palermo per un allenamento collegiale agli ordini del ct Giovanni Sirovich. Nelle intenzioni del commissario tecnico, il collegiale ha un duplice scopo: il primo è quello di radunarsi un’ultima volta, sulla parte tecnica, prima delle festività natalizie, per riprendere poi l’attività in vista della Coppa del Mondo ...

Frascati Scherma - che bravi i piccoli sciabolatori : tre primi e un secondo posto a Lucca : Roma – Il settore gpg della sciabola ha ottenuto uno strepitoso risultato complessivo nella prima prova nazionale Under 14 andata in scena nello scorso fine settimana a Lucca. Sotto gli occhi del responsabile d’arma Lucio Landi e dei maestri Andrea Aquili e Alessandro D’Alessio, i piccoli atleti frascatani hanno conquistato l’invidiabile bottino di tre primi posti, un secondo e altri tre piazzamenti nei primi otto. Sul gradino più alto del ...

Scherma - Arianna Errigo è una furia : “sciabola o fioretto? Sono nauseata” : Arianna Errigo attraverso un post su Instagram ha detto la sua in merito alla fatidica scelta tra sciabola e fioretto per Tokyo “Ciao a tutti, Sono qui nauseata da questa situazione fioretto, sciabola, sciabola e fioretto. Voglio dirvi che presto avrete mie notizie sull’intera vicenda, tutta la verità, fatti e misfatti, nomi e cognomi, così da togliere una volta per tutte ombre, dubbi, bugie e quant’altro!”. Lo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : gli sciabolatori iniziano bene la stagione. Samele e Berrè ai vertici - ma sfuma il podio a squadre : Buon avvio di stagione per l’Italia nella Coppa del Mondo di sciabola maschile. Grande giornata sabato con ben due azzurri sul podio individuale, mentre non è stata altrettanto brillante la prova di domenica, in cui l’Italia non è riuscita a salire sul podio nella gara a squadre, dovendosi accontentare del quarto posto. Andiamo quindi ad analizzare quanto successo sulle pedane di Algeri nell’ultimo fine settimana. Luigi Samele è tornato ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : sciabolatori quarti ad Algeri. Vince la Corea del Sud : Dopo la doppietta nella giornata di ieri (Samele secondo e Berrè terzo), l’Italia non è riuscita a salire sul podio nella prova a squadre di sciabola maschile ad Algeri. Il quartetto azzurro (Luigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli ed Aldo Montano) ha chiuso al quarto posto, dopo essere stato sconfitto prima in semifinale dalla Russia e poi nella finalina per la terzo posizione contro la Germania. Una questione di stoccate per ...

Scherma - Coppa del mondo di sciabola : Samele e Berrè sul podio di Algeri : Coppa del mondo di sciabola: ottimo podio per Luigi Samele ed Enrico Berrè ad Algeri Inizia bene per l'Italia la stagione di Coppa del mondo di sciabola maschile. La tappa d'esordio stagionale svoltasi ad Algeri vede ben due atleti azzurri conquistare il podio. Luigi Samele conclude al secondo posto la gara Algerina, mentre Enrico ...

Scherma : al via cdm sciabola ad Algeri : ANSA, - ROMA, 16 NOV - Al via da oggi, e fino a domenica, a Algeri la stagione di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Saranno 12 gli azzurri in gara, selezionati dal ct Giovanni Sirovich. Si tratta di Luca Curatoli e Enrico Berrè, unici due ammessi di diritto al tabellone principale come ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : ad Algeri inizia la stagione della sciabola maschile. L’Italia vuole essere protagonista : La Coppa del Mondo di sciabola maschile riparte da Algeri per la prima tappa della stagione 2018-2019. Sulle pedane nordafricane ci attendono grandi assalti, visto che in gara troveremo tutti i migliori del circuito, fatta eccezione per il campione iridato in carica Kim Junghwan. Il più atteso sarà quindi lo statunitense Eli Dershwitz, argento ai Mondiali e attuale numero uno del ranking, che proverà a bissare il successo dello scorso anno. ...

Scherma - Arianna Errigo : fioretto o sciabola verso le Olimpiadi? Al Trofeo Marta Russo con entrambe le armi! : Arianna Errigo ha ricevuto l’ultimatum da parte della Federazione Italiana di Scherma che le ha chiesto di scegliere con quale arma intende qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Entro il 31 marzo l’azzurra dovrà dichiarare la sua intenzione: fioretto o sciabola? La brianzola, che ha ottenuto i suoi migliori risultati con l’arma dolce, aveva deciso di cimentarsi in entrambe le specialità per inseguire una storica doppia ...