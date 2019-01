Sarri | ' Higuain al Chelsea tornerà al top'

Chelsea - il tecnico Sarri conferma : “è fatta per Higuain” : E’ praticamente fatta, il Chelsea piazza il colpo Gonzalo Higuain, il Pipita alla ricerca del riscatto dopo l’esperienza non entusiasmante con la maglia del Milan. “A breve Higuain firmerà per il Chelsea – le parole di Sarri alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa di Lega contro il Tottenham -. E’ un attaccante molto forte, soprattutto nella mia prima stagione a Napoli ha fatto grandi cose. Di sicuro ...

Chelsea - Maurizio Sarri annuncia Higuain : “sta per firmare - presto inizierà a segnare per noi” : Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato dell’arrivo di Gonzalo Higuain ai Blues: il Pipita si ricongiungerà con il suo mentore “Higuain è un attaccante molto forte, lo è stato soprattutto nella mia prima stagione al Napoli. Sicuramente è uno dei migliori attaccanti che ho allenato nella mia carriera e ha la giusta esperienza per giocare qui. Pensiamo che firmerà oggi il contratto“. Lo dice in conferenza stampa il tecnico del ...

Sarri : «Higuain non è fragile mentalmente. Hazard grande giocatore - non un leader» : «Non temo l’ammutinamento» La conferenza stampa di Sarri alla vigilia di Chelsea-Tottenham di Coppa di Lega e dopo la sfuriata successiva alla sconfitta nel derby con l’Arsenal. Sfuriata che, come prevedibile, ha avuto ampia risonanza sui media inglesi. All’andata finì 1-0 per gli Spurs che domani – a Stamford Bridge – non avranno per infortunio né Harry Kane né Dele Alli infortunati. Mancherà anche Son impegnato in ...

Chelsea - il giorno di Higuain : visite ok - ora la firma. Sarri : "Speriamo di rigenerarlo" : Se al Milan è il Piatek-day , al Chelsea aspettano tutti Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è atterrato a Farnborough, un aereoporto londinese per voli privati, al riparo da tifosi e giornalisti: ...

Chelsea - Higuain è a Londra : visite mediche e poi primo allenamento agli ordini di Sarri : il giorno di Gonzalo Higuain al Chelsea. Il centravanti argentino è partito questa mattina con un volo privato da Milano Linate , ben distante dagli sguardi di tifosi e giornalisti, ed è atterrato ...

Milan : atteso in serata Piatek - domani le visite - intanto Higuain è in viaggio verso Sarri : La trattativa Milan-Genoa per Piatek è giunta al termine. L'attaccante polacco, atteso già stasera a Milano, arriva per 35 milioni + bonus (a seconda del piazzamento in campionato), cifra che il Milan pagherà già subito in un'unica soluzione. Piatek percepirà 1.8 milioni di euro netti a stagione, per un contratto di 4 anni e mezzo. Saranno fondamentali i suoi gol alla squadra di Gattuso che lotta per il quarto posto, valido per la qualificazione ...

Chelsea-Sarri luna di miele finita - Higuain la cura : La luna di miele e' finita a Stamford Bridge: la sconfitta contro l'Arsenal, la quarta nelle ultime 11 uscite, ha fatto emergere limiti e tensioni nei rapporti tra Maurizio Sarri e il Chelsea. Se al suo arrivo il tecnico italiano, complice i modi pacati e soprattutto l'iniziale striscia di imbattibilita', era stato accolto con entusiasmo, ora anche tra i tifosi comincia a serpeggiare uno scetticismo malcelato. Colpa anche della rigidita' della ...

Sarri vuole subito Higuain. Domani Piatek a casa Milan : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Filippo Inzaghi: 'Ho i miei Piatek a cui pensare' Genoa-Milan LIVE dalle 15 Notizie calciomercato

Calciomercato Milan - Higuain Chelsea : Sarri non si nasconde più : Calciomercato Milan – Il club rossonero presto abbraccerà Piatek. È l’attaccante polacco del Genoa il prescelto a raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain. Quest’ultimo è infatti pronto a lasciare la squadra allenata da Gennaro Gattuso per volare in Inghilterra. Qui in Premier League troverebbe il Chelsea e soprattutto il suo mentore Maurizio Sarri, allenatore con cui […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain ...

Sarri : 'Higuain uno della lista - ma non conosco la situazione. Se non cambiamo mentalità sul campo - sarà dura con tutti' : Sarri non si è sbilanciato sul possibile arrivo dell'attaccante argentino, con lui ai tempi di Napoli , in Premier League: "Il suo nome è uno della lista - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport l'...

Milan - Higuain "aspetta" Piatek per riabbracciare Sarri : Gonzalo Higuain si è presentato puntuale anche sabato mattina a Milanello. Prima la riunione video, poi in campo per l'allenamento con il resto della squadra. Un altro giorno dunque da Milanista per ...

Higuain Chelsea - Sarri : “Ho spiegato alla dirigenza cosa mi serve” : Higuain Chelsea Sarri – Catenaccio di Maurizio Sarri che non ha voluto commentare il possibile arrivo a Londra di Gonzalo Higuain. alla vigilia della partita contro l’Arsenal tiene banco in casa dei Blues il mercato. Ma Sarri ha preferito non sbilanciarsi. -> Leggi anche Higuain Chelsea: accordo fatto. L’agente a del Pipita a Londra Higuain Chelsea […] L'articolo Higuain Chelsea, Sarri: “Ho spiegato alla dirigenza ...

Higuain-Chelsea - Sarri si sbottona : "Abbiamo parlato del Pipita" : Gonzalo Higuain ha le ore contate al Milan. Il Pipita è in procinto di cambiare campionato e di approdare al Chelsea dal suo grande maestro Maurizio Sarri. L'argentino alla fine ha vinto e lascerà i rossoneri dopo soli sei mesi, anche se dovrà dire grazie alla Juventus che ha dato il benestare alla trattativa. Il 31enne di Brest era già stato vicino ai Blues in estate ma alla fine con un colpo di coda finì al Milan visto che la Juventus aveva ...

Chelsea - Sarri : ''Higuain? Non so nulla - aspetto notizie'' : LONDRA - 'Higuain? Non so nulla del mercato perché voglio concentrarmi sul campo'. Maurizio Sarri fa catenaccio e non si sbottona sul possibile arrivo del Pipita a Londra . 'MI FIDO DELLA SOCIETA'' - '...