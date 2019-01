Sarà Landini il successore della Camusso alla guida della Cgil

Cgil - Sarà Maurizio Landini il nuovo segretario generale : sarà Maurizio Landini il nuovo segretario della Cgil . L'intesa è arrivata nella notte al congresso in corso a Bari. Vincenzo Colla, attuale numero uno del sindacato in Emilia Romagna, sarà il vice ...

Congresso Cgil - Maurizio Landini Sarà il nuovo segretario generale - Vincenzo Colla il suo vice : trovato l’accordo : Maurizio Landini come segretario generale e Vincenzo Colla come suo vice: è questo l’accordo a cui si è giunti nella notte dopo lunghe trattative per definire i nuovi vertici della Cgil. A loro potrebbe affiancarsi, sempre come vicesegretario, Gianna Fracassi per una questione di equilibrio di genere. In segreteria inoltre, a fronte di uscite già programmate di Susanna Camusso e Martini, entrerebbero il segretario generale dei chimici ...