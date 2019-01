Sanità | Regione Veneto anticipa 15 mln di indenni statali a vittime trasfusioni 2

Regione - primi provvedimenti di sospensione per gli assenteisti della Sanità : primi provvedimenti per i furbetti dell'assessorato alla Sanità scoperti dalla Guardia di Finanza. Sono sei le prime sospensioni già scattate. I procedimenti disciplinari in tutto riguardano 27 ...

Regione Lombardia - Sanità - nomine di ospedali e Ats - cambia la mappa del potere : Lega pigliatutto : T erremoto ai vertici della Sanità : su 40 direttori generali ne cambia no 30, di cui 6 new entry , un ritorno eccellente e 23 manager che ruotano. Il governatore di Regione Lombardia , il leghista ...

Sanità : firma trasferimento terreni a Regione Veneto per nuovo ospedale Padova (3) : (AdnKronos) - Zaia ha anche tenuto a precisare che “le cose saranno fatte bene, al punto che abbiamo già coinvolto anche l’Anticorruzione e le varie Istituzioni dello Stato. I tecnici dicono che per completare la realizzazione occorreranno 7 o 8 anni – ha poi detto il Governatore – ma io credo si po

Sanità : firma trasferimento terreni a Regione Veneto per nuovo ospedale Padova (2) : (AdnKronos) - Il rogito è il cardine dell’Accordo siglato tra Zaia e Giordani il 21 dicembre 2017 e costituisce, di fatto, la svolta grazie alla quale potranno partire in concreto le procedure per la realizzazione della struttura, che sorgerà su una superfice di 40 ettari, ai quali si aggiungono i c