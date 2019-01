Salvini ha spiegato la chiusura del Cara di Castelnuovo | e ne promette altre 

agi

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) "Chi non ha diritto a stare in Italia deve andare via". È con un'intervista a Radio anch'io su Radiouno che Matteoha cominciato la sua giornata politica dedicata nella sua prima parte a giustificare ladeldidi Porto, alle porte di Roma. "Chi era abusivo prima, è abusivo anche adesso", ha aggiunto. "Se la richiesta - ha- è quella di trovare una sistemazione a chi non a diritto a stare in Italia, la risposta è no. Ci sono delle leggi e delle regole, rispettate in tutti i Paesi del mondo: chi ha diritto viene ricollocato in altre strutture, con diritto a vitto, alloggio, sanità, istruzione".Per il ministro, si tratta solo della messa in atto delle sue promesse elettorali: "Mi ero impegnato a chiudere le megastrutture dell'accoglienza, dove ci sono sprechi e reati, come a Bagnoli, adi Porto, ...