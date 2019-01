Salute | Branca OMS | “Con l’allattamento 800mila bimbi morti in meno l’anno”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) L’allattamento al seno, secondo le stime di Francesco, direttore del Dipartimento di nutrizione per lae lo sviluppo dell‘Organizzazione Mondiale della Sanità, “può ridurre di oltre il 50% gli episodi di diarrea e del 32% le infezioni ospedaliere. Allattare per i primi 6 mesi di vita e fino a due anni può prevenire il decesso di 800 mila bambini l’anno“, ha spiegato in un messaggio video alla 2ª conferenza nazionale sull’allattamento al seno oggi al Ministero dellaa Roma. “Il tasso di allattamento al seno a livello mondiale è fermo al 41% ma l’obiettivo dell’Oms è di arrivare nel 2025 al 50%. Perché può aiutare a ridurre i tassi di incidenza del diabete e dell’obesità e può migliorare le capacità cognitive dei, alcuni studi parlano di 5 punti in più del quoziente intellettivo. Più si allatta e più ...