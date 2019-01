Salerno | dopo 70 anni di matrimonio | marito e moglie muoiono nello stesso giorno

Salerno - addio ad Andrea Gismonti : il calciatore muore dopo un incidente in scooter : Una clamorosa e triste notizia che nessuno avrebbe voluto mai ricevere. Il giovanissimo Andrea Gismondi, appena 17 anni di età, dopo aver combattuto per cinque giorni tra la vita e la morte, non ce l'ha fatta: ha perso la vita in seguito all'incidente stradale avvenuto circa una settimana or sono nella città di Salerno. Andrea, giovane promessa calcistica in forza alla Sanseverinese, compagine sportiva militante nel campionato regionale di ...