Salah chiude account social | giallo sull’ultimo tweet

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) L'attaccante Mohamedsta disputando una stagione straordinaria e si candida a trascinare il Liverpool anche nella seconda parte di stagione in Premier League e Champions League. Nel frattempo l'ex Roma ha preso una decisione, il calciatore dice basta ai socia, l'attaccante del Liverpool ha infatti deciso dire tutti i suoiInstagram, Facebook e Twitter questa mattina, ecco l'ultimo: "Risoluzione 2019: tempo di mettersi in contatto, per davvero", c'è chi ipotizza un dissidio tra il calciatore e la federcalcio egiziana mentre c'è chi pensa ad una novità in arrivo.è uno dei calciatori più conosciuti soprattutto dopo le ultime incredibili due stagioni con la maglia dei Reds.