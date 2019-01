“Sai che le farei?” Mauro Corona su Bianca Berlinguer | imbarazzo in diretta tv

caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)non si è fatto sfuggire l’occasione. Ospite fisso di Cartaha preso al balzo la palla per un improvvisato quanto galante corteggiamento, se così si può definire, nei confronti della conduttrice, nel dettaglio, ha detto: “Io non mi farei mai baciare la mano. Solo a lei la bacerei”, rivolgendosi alla. La frase, pronunciata in riferimento al caso del baciamano di Matteo Salvini, ha suscitato l’ilarità dellae di tutto lo studio di Cartaha poi aggiunto: “Il vero bacia mano si fa sfiorando appena la mano, come mi hanno insegnato al collegio Don Bosco”. Non è la prima volta che lo studio di Cartaassiste scene del genere, che lo scrittore abbia un debole per la(casto e puro) è cosa nota e nel corso delle puntate è stato protagonista di esilaranti siparietti. ...