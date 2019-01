Rossella Muroni LeU sullo sgombero del Cara di Castelnuovo | Sono persone | non

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) "Stiamo parlando die non di animali.che hanno diritto di sapere dove vanno e madri che devono sapere se stasera potranno dare da mangiare ai propri figli. Il piano è già stato scritto e l'obiettivo è di svuotare il centro. Non metto in discussione l'atto ma il metodo". Così, parlamentare Leu ed ex presidente di Legambiente, spiega ai cronisti davanti ai cancelli delperché ha fermato stamani uno dei pullman in partenza con a bordo una parte degli ospiti del centro."Questa suddivisione - ha continuato - deve essere fatta con gli ospiti del centro. In aula abbiamo chiesto al governo di riferire sulla vicenda e dai banchi della Lega e Fratelli d'Italiapartiti gli applausi. Tutto questo mi spaventa molto. E' un problema del Paese". La parlamentare ha poi riferito che dalla Prefettura hanno dato garanzia sul ...