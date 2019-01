Roma | un giovane toro a zonzo nel traffico della città L’animale avvistato in zona

Il momento giusto : il Romanzo introspettivo del giovane campano Roberto Oliva : Il momento giusto è il secondo romanzo di Roberto Oliva, giovane scrittore campano. Edito nel dicembre 2017 dalla casa editrice indipendente 0111 Edizioni per la collana LaBianca: narrativa non di genere. La storia è raccontata in prima persona dal protagonista, Mattia, Tic per gli amici, ed ambientata tra Napoli e il “paesello” natio del narratore....Continua a leggere

Golf - il giovane Andrea Romano ha vinto il Junior Orange Bowl Championship : Junior Orange Bowl Championship che si tinge d’azzurro, l’italiano Andrea Romano, infatti, ha vinto con 272 (70 67 66 69, -12) colpi Ancora un trionfo italiano in campo internazionale: Andrea Romano, infatti, ha vinto con 272 (70 67 66 69, -12) colpi il Junior Orange Bowl Championship, prestigioso torneo giovanile disputato sul percorso del Biltmore Golf Course (par 71), a Coral Gables in Florida. E’ iniziato così sotto i ...

Una giovane Casamonica ha violato i sigilli e rioccupato una casa sequestrata a Roma : Una ragazza di 19 anni aveva divelto i sigilli, danneggiato la serratura della porta d'ingresso e si era sistemata all'interno della casa abitata da Giuseppe casamonica, già confiscata e che lo scorso 17 luglio i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, nel corso dell'operazione "Gramigna", avevano liberato, affidandola all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Lo hanno scoperto, in vicolo di Porta ...

Roma - Manolas : 'Presi gol da squadra giovane - non siamo all'altezza in questo periodo' : Kostas Manolas, al termine della partita, si è sfogato così, intervistato da Sky Sport: "Prendiamo gol da squadre giovane, ogni azione perdiamo gli attacchi immediati e ogni azione avversaria è ...

Trattamento dell’ernia del disco con la tecnica della radiofrequenza pulsata : il giovane medico Romano Alessandro Napoli conquista il 104° meeting della RSNA : All’importante meeting medico-scientifico internazionale che si tiene dal 25 al 30 novembre nella capitale dell’Illinois, l’Italia ne esce protagonista grazie alle ricerche del Dottor Alessandro Napoli, esperto del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomopatologiche dell’Università Sapienza di Roma. Per il secondo anno consecutivo, la ricerca del giovane medico è stata inserita nella lista delle scoperte più interessanti a ...

Chi è Silvia Romano - la giovane rapita in Kenya : Sempre sorridente. E così che Silvia Costanza Romano , la 23enne volontaria italiana rapita in Kenya , appare in tutte le foto pubblicate sul suo profilo Facebook. Milanese, istruttrice di ginnastica, ...