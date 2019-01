Roma Protezione Civile | approvato il nuovo Piano

Tulumello : nuovo Piano Protezione civile fondamentale per Roma : Roma – Il nuovo Piano di Protezione civile di Roma Capitale presentato oggi in Campidoglio “e’ un Piano fondamentale, i Comuni devono redigere i piani sulle nostre linee guida. Ora vedremo i contenuti, ma sembra un’ottima apertura di cantiere: vedremo la conformita’ alle linee guida e il livello di dettaglio delle attivita’ fatte”. “Mi auguro ci possa essere anche un confronto con Roma Capitale sui ...

Gestione delle emergenze : a Roma arriva un nuovo piano di Protezione Civile : Roma Capitale si doterà di un nuovo piano di Protezione Civile per gestire le emergenze e pianificare le operazioni di soccorso: la Giunta capitolina ha approvato il testo del nuovo strumento che subentrerà a quello attualmente in vigore risalente a 10 anni fa. “Dopo dieci anni, Roma Capitale avrà un nuovo piano di Protezione Civile. Un documento importante, organico, flessibile, in continuo aggiornamento. C’era bisogno di adeguare ...

Borrelli : bene Piano Protezione civile Roma - ma 12% comuni sprovvisti : Roma – “Il nostro sistema di Protezione civile poggia sul mondo del volontariato, che non ha mai fatto mancare il proprio apporto. Questo Piano presentato da RomaCapitale e’ moderno anche dal punto di vista degli strumenti utilizzati con una cartografia sul sistema Webgis. In questo modo il Piano di Protezione civile e’ fruibile per chiunque”. Lo ha detto il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, ...

Terremoto di oggi a Ravenna - vertice Istituzioni-Protezione Civile : “In Emilia-Romagna il sistema è forte” : Tanta paura ma nessuna conseguenza per la popolazione dopo il Terremoto di questa notte a Ravenna di magnitudo 4.6. La conferma arriva anche dal vertice, appena concluso, tra il capo del dipartimento nazionale di Protezione Civile, Angelo Borrelli; l’assessore alla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, Paola Gazzolo; il sindaco della città, Michele De Pascale; quello di Cervia, Luca Coffari; il prefetto, Enrico Caterino; il ...

Terremoto in Romagna : il Capo Dipartimento della Protezione Civile a Ravenna : A seguito dell’evento sismico registrato stanotte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Ravenna e Forlì–Cesena, il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, sarà alle 12.30, a Ravenna dove incontrerà il sindaco e le strutture operative del territorio per fare il punto della situazione presso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) allestito nella sede della Polizia municipale. L'articolo Terremoto in Romagna: il ...

Terremoto alle porte di Roma : l'Italia è a rischio sismico ma c'è un deficit di protezione : alle 00:52 è avvenuta una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 nella zona est della provincia di Roma. Secondo quanto rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma nella Capitale si è verificato a 10 km di profondità. L'epicentro era tra Gallicano nel Lazio e Colonna. L'intensa scossa è stata avvertita dalla popolazione, soprattutto da chi abita ai Castelli Romani e a Palestrina. Non ci sono stati danni, solo ...