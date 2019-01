Roma Giornata della Memoria | il colore delle stelle nella Sala del Consiglio

Consigli fantacalcio 20 giornata : la Serie A riparte con Roma-Torino : Consigli fantacalcio 20 giornata – Dopo la lunga pausa di quasi 20 giorni, dovuta alla sosta invernale, torna la Serie A e in parallelo riprende forma la rubrica di SerieANews.com con i Consigli per il fantacalcio. E’ il momento di iniziare a pensare alla formazione da schierare. Ecco le nostre “dritte” per questo fine settimana calcistico […] L'articolo Consigli fantacalcio 20 giornata: la Serie A riparte con ...

Serie A - pronostici ventesima giornata : Roma e Inter favorite in casa : La Serie A riparte nel nuovo anno con una ventesima giornata, la prima di ritorno, nella quale sono in programma tante partite Interessanti e dai pronostici non sempre scontati. Può succedere di tutto, specie quando si torna in campo dopo una sosta. Nel frattempo alcuni club hanno approfittato di questi giorni di gennaio per rinforzarsi in vista di questo girone di ritorno. I nuovi acquisti serviranno per cambiare la rotta? In questo turno Roma ...

Biglietti Roma-Torino : come acquistare gli ultimi tickets per la 20ma giornata di Serie A : Tra le gare del ventesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio, c’è l’incontro tra Roma e Torino, in programma sabato 19 alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i giallorossi, sesti in classifica con trenta punti, ed i granata, al momento noni a tre lunghezze. I capitolini in casa hanno totalizzato diciotto punti in nove partite, frutto di cinque vittorie e tre pari, con ventiquattro reti ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Roma vittoriose nella tredicesima giornata : In attesa del big match di domani tra Fiorentina e Milan (ore 12.30), è andato in scena quest’oggi il 13° turno di Serie A del campionato di Calcio femminile con risultati che hanno dato una chiara fisionomia alla classifica. La capolista Juventus ha fatto valere il fattore campo e si è imposta 3-0 contro il Florentia tra le mura amiche di Vinovo. La formazione di Rita Guarino è andata a segno grazie ad una sfortunata autorete di Tamar ...

Calciomercato Serie A - giornata caldissima : Ramsey-Juve ok - De Paul ‘no’ alla Roma - Udinese e Bologna si rafforzano : Il Calciomercato si accende in Serie A, diverse trattative sono entrate nel vivo, altre invece sono già divenute ufficiali come il doppio colpo del Bologna Juventus sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto a giugno. Il gallese ha preferito la corte della ‘Vecchia Signora’ a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più ...

Roma : aspettando la Befana - il 3 gennaio giornata di festa al WeGil : Roma – giornata di festa per grandi e bambini domani dalle 11 al WeGil. La mattina e’ riservata ai bambini coinvolti da Walter Del Greco in un laboratorio ludico didattico dedicato alla tradizione casearia della campagna Romana. A seguire “Costruiamo la scopa della Befana”: uno speciale laboratorio per esercitare la propria manualita’ in modo creativo, portando a casa un ricordo “a tema” personalizzato. ...

Serie A - l’analisi della giornata : Juventus - così non VALEri! La Roma adesso fa paura - Atalanta da Champions : E’ andata in scena la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante che ha dato importanti indicazioni. Nel lunch match in campo Juventus e Sampdoria, successo della squadra bianconera trascinata dal solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta ma la partita è stata pesantemente condizionata dagli errori arbitrali di Valeri, che prima concede un rigore generoso e poi annulla clamorosamente il pareggio di ...

Leonis Roma Siena streaming video e tv : così nella scorsa giornata di campionato - basket Serie A2 - : Diretta Leonis Roma Siena streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 14giornata , oggi sabato 29 dicembre, .

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : Atalanta a valanga - ok Inter e Roma! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite, previste oggi 29 dicembre 2018 per la 19giornata.

Risultati Serie A 19ª Giornata – Inter a fatica - il nerazzurro che brilla è quello dell’Atalanta : ok Roma - colpo Chievo! : L’Inter batte a fatica l’Empoli, l’Atalanta gioca a tennis contro il Sassuolo, bene Roma e Chievo: i Risultati delle gare della 19ª Giornata di Serie A A poco più di due giorni dalla fine del 2018, si chiude anche il girone d’andata di Serie A con un sabato ricco di partite, gol e spettacolo. Apre le danze la Juventus che nel lunch match batte la Sampdoria fra tante polemiche: doppietta di Cristiano Ronaldo con il secondo ...

Serie A - diciannovesima giornata : Juve-Samp in 4K su Sky. Su DAZN Milan e Roma : Juventus-Sampdoria sarà trasmessa in 4K HDR anche in replica sempre sabato 29 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Uno , 201, . Chi non possiede un decoder Sky Q o una TV 4K, potrà vedere la sfida di ...