Roma | demolito manufatto abusivo adibito ad abitazione a Castelverde

Municipio Roma IV : demolito insediamento abusivo : Municipio Roma IV – “Dopo 2 anni in cui questa Amministrazione solleva il problema dell’ insediamento sotto l’autostrada A24 e della discarica sconfinata che spesso brucia causando evidenti problemi ambientali, questa mattina con il IV Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, con il reparto PICS e l’ausilio prezioso del Servizio Giardini siamo intervenuti con le demolizioni e l’apposizione dei sigilli”. Lo dichiara in una ...

Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari : “Fingevano furti per rivendere i pezzi” : Ogni anno smaltivano almeno 3.000 tonnellate di rifiuti metallici. Questi poi finivano in una rete di aziende fittizie gestite da residenti nei campi rom della periferia della Capitale. E da lì via ai Roghi tossici e allo scarico degli scarti nelle discariche abusive, mentre il materiale recuperato entrava in un giro illecito di ricettazione e truffe alle assicurazioni attraverso la riparazione “in economia” delle vetture di ignari clienti. In ...