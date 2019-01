Risultati Serie C | la classifica | il Matera non si presenta | il Catania vince a tavolino ...

Risultati Serie C - la classifica : Juve Stabia sul campo del Potenza [FOTO] : 1/37 Raffaele Rastelli/ LaPresse ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : il confronto tra le due capolista : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite valide per la 22giornata nei gironi A e C , oggi 23 gennaio 2019, .

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata girone B : Triestina rimontata nel recupero - Pordenone a +10! : Risultati Serie C: classifiche aggiornate, nel turno infrasettimanale il Pordenone vola a 10 punti di vantaggio sulla Triestina che viene rimontata.

Risultati Serie C - la classifica : la Ternana sempre più in crisi - solo un pareggio per il Monza

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : il Pordenone non sbaglia - si gioca ancora! : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite, valide per la 22giornata e attese oggi martedi 22 gennaio 2019.

Serie B - è il giorno di Tumminiello al Lecce. Ammucchiata in zona playoff : ecco Risultati e classifica : Grande bagarre nella zona playoff del campionato di Serie B: il Lecce, quarto, stacca Benevento e Verona. Oggi attesa la firma di Tumminiello.

Serie A : Risultati - gol - classifica - tabellini e highlights della 20giornata : NAPOLI-LAZIO 2-1 34' Callejon, N,, 37' Milik, N,, 65' Immobile, L, NAPOLI, 4-4-2,: Meret; Malcuit, Maksimovic, Albiol, Mario Rui; Callejon, 88' Hysaj,, Diawara, 72' Verdi,, Ruiz, Zielinski; Mertens, ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score dei posticipi - 20giornata - 21 gennaio - : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e diretta gol live score, con Genoa-Milan e Juventus-Chievo si chiude la prima giornata del girone di ritorno.

Pallavolo – Serie A2 Femminile - i Risultati della diciassettesima giornata dei Gironi A e B : Tutti i risultati dei due Gironi della Samsung Volley Cup A2, quante sorprese nella giornata disputata oggi GIRONE A VOLLEY SOVERATO – ZAMBELLI ORVIETO 3-2 (23-25 25-21 12-25 25-23 15-11) Vittoria in rimonta per il Soverato che supera la Zambelli Orvieto al tie break dopo essere stato sotto due set a uno e 13-19 nel quarto. Non muore mai la squadra di coach Bruno Napolitano che ha vinto meritatamente contro un’ottima squadra. Era un ...

Serie A Basket - sedicesima giornata : tutti i Risultati e la classifica aggiornata : L’Olimpia Milano esce sconfitta dal match con Brindisi, Venezia ne approfitta e accorcia il gap: ecco tutti i risultati della sedicesima giornata La sedicesima giornata del campionato di Serie A di Basket regala sorprese, una su tutte la seconda sconfitta dell’Olimpia Milano. La formazione lombarda cede 101-92 a Brindisi, che ottiene così il secondo successo consecutivo. Del ko dei meneghini ne approfitta Venezia che, battendo ...