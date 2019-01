Quali potrebbero essere i nuovi servizi che Apple lancerà quest' anno

agi

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) A Cupertino è scattato il piano “S”: dire che va tutto bene è impossibile, meglio dire allora che l'iPhone non è tutto. “S” sta per. Include (tra le altre cose) iCloud, Apple Music, Apple Pay ed è la voce di bilancio più stabile e che cresce di più. Da tempo Cupertino la spinge con forza, consapevole che sia l'unica carta per riequilibrare un bilancio troppo dipendente dagli iPhone (nei suoi successi ma anche nei suoi chiari di luna). Questa volta però il ceo Tim Cook, una settimana dopo aver annunciato il sanguinoso taglio delle stime per il primo trimestre 2019, si è presentato davanti alle telecamere di Cnbc per dire che “ci sarquest'”. Non ha voluto dire di cosa si tratti, ma ha detto che sar“più cose”.? Gli indizi per fare qualche ipotesi non mancano.La piattaforma di streaming Apple è già impegnata nella ...