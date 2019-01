Protezione civile | nuove modalità di rimborso per i volontari

Meteo Protezione civile domani : maltempo e nevicate fin verso la pianura al centro-nord : Ancora instabilità diffusa sull'Italia nella giornata di domani grazie a una circolazione depressionaria che richiamerà aria ancora più fredda di estrazione artica. Precipitazioni a carattere...

Allerta Meteo - arriva il “Ciclone Polare” : ecco l’avviso ufficiale della Protezione civile con i Bollettini di Vigilanza [MAPPE] : Allerta Meteo – Un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica già a partire dalle prime ore della giornata di domani raggiungerà le regioni settentrionali dell’Italia, specialmente quelle di ponente, e si estenderà gradualmente su quelle del Centro nel corso del pomeriggio-sera. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere nevoso al nord e i venti, in progressiva intensificazione, saranno particolarmente forti su Liguria e ...

Protezione civile : verso una governance più forte per la riduzione del rischio : Fare il punto sullo stato dell’arte e verificare le attività messe in campo è l’obiettivo dei due giorni di lavori, previsti a Roma il 24 e il 25 gennaio presso la sala convegni del CNR, nell’ambito del Programma “Protezione civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischio”. Il Programma del Dipartimento della Protezione civile intende migliorare le strategie per la riduzione dei rischi idrogeologico, sismico e vulcanico ai ...

Sci : il Veneto si candida per i Campionati Protezione civile 2020 : Belluno, 22 gen. (AdnKronos) - Su proposta dell’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera con cui si avvia il percorso per ospitare in Veneto la XVII edizione dei Campionati Italiani di Sci 2020, aperti ai volontari della Protezione

Sci : il Veneto si candida per i Campionati Protezione civile 2020 (2) : (AdnKronos) - “Tra le varie opzioni logistiche – spiega Bottacin - abbiamo pensato di coinvolgere i territori di Comelico Superiore, con Padola in testa, e di Auronzo di Cadore, con i suoi impianti e quelli di Misurina, oltre che per la magnifica cornice montana anche perché hanno le caratteristiche

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile per Martedì 22 Gennaio : “Tanta neve al Centro fino a bassa quota - forte maltempo al Sud” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La presenza di un’ampia perturbazione sui settori Centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea, determinando, a partire da oggi, la formazione sui mari occidentali italiani di aree di bassa pressione tipicamente invernali, associate a precipitazioni che interesseranno principalmente il Centro-sud, con nevicate a quote basse sulle zone interne del ...

Porta : in arrivo l’app della Protezione civile : Roma – “L’obiettivo del mio dipartimento e dell’amministrazione capitolina e’ di realizzare e concludere la app dedicata alla Protezione civile, che si chiama ProCivRoma App, entro l’anno corrente. Poi ci sara’ un periodo di sperimentazione”. Lo ha detto il capo della Protezione civile capitolina, Diego Porta, durante la conferenza stampa di presentazione in Campidoglio del nuovo Piano di ...

Tulumello : nuovo Piano Protezione civile fondamentale per Roma : Roma – Il nuovo Piano di Protezione civile di Roma Capitale presentato oggi in Campidoglio “e’ un Piano fondamentale, i Comuni devono redigere i piani sulle nostre linee guida. Ora vedremo i contenuti, ma sembra un’ottima apertura di cantiere: vedremo la conformita’ alle linee guida e il livello di dettaglio delle attivita’ fatte”. “Mi auguro ci possa essere anche un confronto con Roma Capitale sui ...

Gestione delle emergenze : a Roma arriva un nuovo piano di Protezione Civile : Roma Capitale si doterà di un nuovo piano di Protezione Civile per gestire le emergenze e pianificare le operazioni di soccorso: la Giunta capitolina ha approvato il testo del nuovo strumento che subentrerà a quello attualmente in vigore risalente a 10 anni fa. “Dopo dieci anni, Roma Capitale avrà un nuovo piano di Protezione Civile. Un documento importante, organico, flessibile, in continuo aggiornamento. C’era bisogno di adeguare ...

Borrelli : bene Piano Protezione civile Roma - ma 12% comuni sprovvisti : Roma – “Il nostro sistema di Protezione civile poggia sul mondo del volontariato, che non ha mai fatto mancare il proprio apporto. Questo Piano presentato da RomaCapitale e’ moderno anche dal punto di vista degli strumenti utilizzati con una cartografia sul sistema Webgis. In questo modo il Piano di Protezione civile e’ fruibile per chiunque”. Lo ha detto il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, ...

Campidoglio : 10 anni più tardi nuovo Piano Protezione civile : Roma – Dopo oltre 10 anni Roma Capitale ha un nuovo Piano di Protezione civile per gestire le emergenze e pianificare le operazioni di soccorso, tenendo conto dei cambiamenti climatici e delle modifiche territoriali intervenute nell’ultimo decennio. La Giunta capitolina infatti ha approvato il testo del nuovo strumento che subentrera’ a quello attualmente in vigore, datato 2008, e che e’ stato presentato stamattina in una ...

Meteo Protezione civile : domani maltempo e neve fino a bassa quota al Centro : maltempo in intensificazione nella giornata di domani, con piogge e temporali diffusi sull'Italia Centro-meridionale. Previste anche nevicate fino a quote medio-basse al Centro. Ecco il bollettino...

E' morto Gianni Reina : Protezione civile in lutto a Ragusa : Il gruppo comunale di volontari di Protezione Civile di Ragusa è in lutto per la scomparsa di un collega. E' morto Gianni Reina, aveva 53 anni.

Meteo Protezione civile oggi : instabilita' diffusa al centro-sud : La giornata odierna trascorrerà con condizioni di instabilità, in particolar modo sulle regioni centrali e sui settori tirrenici. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile per...