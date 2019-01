scuolainforma

: Premio Themis 2019: al via la IX edizione del prestigioso contest letterario rivolto alle scuole - scuolainforma : Premio Themis 2019: al via la IX edizione del prestigioso contest letterario rivolto alle scuole -

(Di giovedì 24 gennaio 2019)IX– Anche quest’anno si svolgerà il consueto concorsoindetto dall’Associazione Culturale Orizzonti Liberi di Bronte (CT). Ogni anno questo evento riesce a coinvolgere molti studenti delle scuole d’Italia. In particolare, ilinclude undi Poesia (in lingua e in dialetto) e prosa (in lingua), undi opere grafiche e fotografiche.Per prendere visione dell’articolazione del concorso si consiglia vivamente di scaricare il bando di concorsogato in calce a questo articolo., scadenza 2 marzo(con proroga al 15 marzo) Perché(o Temi) era una figura della mitologia greca il cui nome significa “custode delle istituzioni e delle leggi, dea della giustizia”. Sin dai suoi esordi, nove anni fa, ilha preso questo nome con l’auspicio di poter promuovere la cultura sia in ...