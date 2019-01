Prandelli vara il nuovo Genoa | mercato e nuovo modulo | ecco come cambia l’11 del Grifone

sportfair

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Cesareha avanzato delle richieste ben precise al patron delPreziosi in vista degli ultimi giorni di calcio: la situazione Ilci ha abituati a repentine modifiche della rosa ad ogni sessione di calcio. Anche in questo gennaio il presidente Preziosi non ha tradito le attese, piazzando diversi colpi e cedendo anche qualche calciatore di rilievo. Su tutti, ha salutato la compagniana il bomber Piatek, il quale sposerà il progetto Milan dopo l’addio di Higuain finito al Chelsea.ha inoltre chiesto qualche calciatore con caratteristiche differenti rispetto a quelli già presenti in rosa, così da poterre ancheed all’occorrenza presentare un 4-3-3 molto interessante. Ilè alla ricerca infatti di un sostituto di Piatek, che è stato individuato in Sanabria del Betis Siviglia, ma è anche ad un passo da un ...