Porsche 911 - Al volante della 992 Carrera 4S

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Con la911 puoi mettere la mano sul fuoco. Da sempre e per sempre. E pure stavolta, in effetti, non si smentisce. Si aggiorna, cambia, si rinnova. Ma, soprattutto, non perde di vista ciò che papà Butzi ha impostato nella notte dei tempi. Per riconoscere a colpo d'occhio la nuovissima 992, che viene dopo la 991 e le altre sei che hanno costellato gli ultimi 56 anni, potete concentrarvi sulle due nervature del cofano o sulla bacchetta che raccorda i fanali posteriori, che adesso ingloba anche la scritta. Il resto, come sempre, sono dettagli, affinamenti, piccolezze che prese una per uno quasi non si vedono. Ma non sottovalutateli: in fondo, sono anche questi minimalia che fanno in modo che, dopo mezzo secolo, continuiamo a parlare911 con stupore.Come va. Ora, però, basta con i complimenti, perché non siamo qui per tessere lodi generiche alla 911, ma per capire ...