PlayStation Now arriva anche in Italia | come registrarsi alla Beta

Il servizio PlayStation Now arriva in Italia : come partecipare alla Beta su PS4 : Nonostante PlayStation 4 sia sulla cresta dell'onda fin dal lancio, Sony pare non volersi affatto adagiare sugli allori. Mentre in rete si affollano le prime indiscrezioni sulla successiva PlayStation 5, il colosso giapponese punta infatti ad arricchire l'esperienza offerta dalla sua attuale console. Non solo a colpi di affascinanti esclusive - in futuro potremo giocare, tra gli altri, a Death Stranding e The Last of Us Part II - ma anche sul ...

PlayStation Now è ufficialmente in arrivo in Italia : Dopo le tantissime voci sull'arrivo di PlayStation Now in Italia, ora, finalmente, ci siamo!Grazie a PlayStation Blog, apprendiamo che il servizio di Sony sta per arrivare nel nostro paese, oltre che in Spagna,Portogallo, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia.Inoltre, già da ora, è possibile iscriversi alla beta pubblica che prenderà il via a inizio febbraio, con la possibilità di "accedere a oltre 600 giochi sul servizio di streaming ...

Il catalogo di PlayStation Now continua a crescere con Prey - Metro 2033 Redux - Project CARS 2 e non solo : Con i rumor riguardanti un lancio anche in territorio italiano che si moltiplicano, l'interesse nei confronti di PlayStation Now non può che crescere anche nel nostro Paese. Il servizio nato esclusivamente per lo streaming è cresciuto e si è evoluto permettendo anche il download dei giochi e diventando quindi decisamente più fattibile anche in un territorio che come il nostro non è in grado di garantire una qualità della rete sempre eccelsa. ...

Sony alla ricerca di personale per migliorare PSN e PlayStation Now con PS5 : Non è una sorpresa che Sony che Microsoft si stanno preparando per la prossima generazione hardware e quello che riporta Gamingbolt è l'ennesima prova. Un paio di annunci di lavoro di Sony suggeriscono che la società sta cercando di reclutare persone per migliorare l'infrastruttura online, con un focus sul servizio di cloud streaming, PlayStation Now.La posizione aperta per un Senior Network Operations Engineer menziona "servizi di streaming di ...

Compare in rete la pagina ufficiale in italiano di PlayStation Now : PlayStation Now in Italia sembrerebbe davvero questione di poco tempo a giudicare dalle ultime interessanti notizie emerse.Già questa mattina vi abbiamo riportato uno spot in italiano per il servizio di Sony che si appresta ad essere la risposta all'apprezzato Xbox Game Pass.Ora, sul sito ufficiale di PlayStation, è comparsa una sezione interamente dedicata a PlayStation Now in italiano.Read more…

PlayStation Now in Italia sempre più vicino? Compare uno spot dedicato al servizio in italiano : Nei giorni scorsi si è parlato del più che probabile arrivo di PlayStation Now in Italia: il debutto del servizio di Sony, in risposta all'apprezzato Xbox Game Pass, sembra ormai imminente e, in rete, è stata già segnalata la comparsa di un'intera sezione dedicata a PlayStation Now anche se dopo poco la pagina è scomparsa dallo store.Tuttavia, nella giornata di oggi, arrivano ulteriori indizi. Un utente di Everyeye avrebbe scovato uno spot ...