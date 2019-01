Pin Inps online | richiesta e attivazione dispositivo | come si fa

termometropolitico

: Buongiorno vorrei chiedere il pin Inps online - Antonel58503399 : Buongiorno vorrei chiedere il pin Inps online - smallbizita : Attivazione Pin Inps 16 caratteri: - xEMMEV : @INPS_it ho una pratica inserita sul sito dell'INPS 129 giorni fa e ancora si trova nello stato DA ISTRUIRE. Ma è m… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Pinsi farichiedere il pinper accedere Il Pinè uno strumento fondamentale per accedere ai serviziattraverso il portale dell’ ente previdenziale: cominciando da quelli relativi alla pensione passando per molti altri tra cui ladell’ assegno di disoccupazione, ossia la Naspi.Pinrichiederlo Ecco i passi della procedura per richiederlo. Innanzitutto, recarsi sulla home del portale dell’, dunque, cliccare sul bottone con su scritto: “il Pin“; si trova nella sezione servizi posta in basso alla pagina web. Una volta fatto, procedere cliccando – in quest’ ordine – i pulsanti recanti la dicitura: “ accedi al servizio”-“PIN”-“Richiedi PIN”. Verrà chiesto quindi di inserire il proprio codice fiscale ...