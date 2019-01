Pete Buttigieg | apertamente gay e ex militare | candidato democratico alle presidenziali

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Nel video ufficiale per lanciare la sua candidaturaUSA del 2020,ha una voce calma e decisa. "In questo momento, al nostro paese, serve un nuovo inizio" dice nel filmato di pochi minuti che gli ha aperto la strada alla corsa delle primarie Dem. Il nuovo inizio lo rappresenta perfettamente.ha 37 anni, veterano della guerra in Afghanistan (tenente della marina a stelle e strisce) e gay dichiarato. Membro della chiesa episcopale, ha sposato Chasten Glezman a giugno del 2018. Rappresenta fortemente l'ala progressista dei Dem, anche solo per l'immagine che ha voluto dare di sé. Si definisce "Sindaco Millennial", il primo cittadino di South Bend in Indiana e ha fondato la sua campagna elettorale, nel 2011, sul rinnovamento economico di una cittadina duramente colpita dalla crisi. "Major", com'è chiamato in città, ora ...