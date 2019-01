scuolainforma

: Personale ATA: come accedere alla I fascia - scuolainforma : Personale ATA: come accedere alla I fascia - scuolaedintorni : I permessi destinati al personale #ATA ex #legge104 per l'assistenza a persone portatrici di handicap. Un approfon… - mari52193895 : Concorso personale ATA e Docenti per l'estero: Bando -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) IlATA precario è suddiviso in tre graduatorie: graduatoria di I, IIe III. In alcune scuole le graduatorie di I e IIsono esaurite. In questo caso le segreterie scolastiche, previa autorizzazione degli Uffici Scolastici Regionali, possono attingeregraduatoria di IIIAnalizziamo nei dettaglialle tre graduatorie.La graduatoria di Iè anche detta “24 mesi” (articolo 554 del Decreto legislativo 297 del1994). Tale graduatoria è utilizzata per le immissione in ruolo o per l’assegnazione di supplenze al 30 giugno o al 31 agosto, conferite dagli uffici scolastici. I candidati sono quindi inseriti in una graduatoria provinciale permanente.Perè necessario aver svolto 24 mesi, anche non continuativi, nelle scuole statali. Il servizio deve essere prestato in posti ...